Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 мая, 14:37

Арестован второй фигурант дела об убийстве отца сыном в Липецкой области

Подельник парня, спланировавшего убийство отца в Липецкой области. Обложка © VK / Судебная система Липецкой области

Подельник парня, спланировавшего убийство отца в Липецкой области. Обложка © VK / Судебная система Липецкой области

В Липецкой области суд отправил под арест второго фигуранта уголовного дела об убийстве 42-летнего мужчины. Молодой человек проведёт под стражей ближайшие два месяца, сообщили в пресс-службе региональной судебной системы.

«Молодой человек подозревается в том, что 22 мая 2026 года, действуя по предварительному сговору с сыном мужчины, с заднего сиденья автомобиля произвёл выстрел из огнестрельного оружия в голову его отца, который располагался на водительском месте. Задержанному избрана мера пресечения в виде ареста на срок 2 месяца», — говорится в публикации.

Отцеубийца из Липецкой области сам смастерил орудие убийства и уговорил друга выполнить грязную работу
Отцеубийца из Липецкой области сам смастерил орудие убийства и уговорил друга выполнить грязную работу

Напомним, резонансная история из Липецкой области развернулась несколько дней назад: в Липецкой области во время совместной автомобильной поездки пропали 42-летний отец и 18-летний сын. Мужчину нашли убитым спустя три дня в брошенной в лесу машине, его родственника там же не оказалось. Однако он быстро нашёлся и был задержан правоохранителями. На допросе выяснилось страшное: молодой человек два месяца готовил убийство родителя, подключил к задуманному товарища и планировал разыграть спектакль, будто сам стал ещё одной жертвой. В итоге он признался в содеянном. Сегодня отцеубийца был помещён под стражу.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Липецкая область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar