Арестован второй фигурант дела об убийстве отца сыном в Липецкой области

В Липецкой области суд отправил под арест второго фигуранта уголовного дела об убийстве 42-летнего мужчины. Молодой человек проведёт под стражей ближайшие два месяца, сообщили в пресс-службе региональной судебной системы.

«Молодой человек подозревается в том, что 22 мая 2026 года, действуя по предварительному сговору с сыном мужчины, с заднего сиденья автомобиля произвёл выстрел из огнестрельного оружия в голову его отца, который располагался на водительском месте. Задержанному избрана мера пресечения в виде ареста на срок 2 месяца», — говорится в публикации.