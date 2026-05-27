Арестован второй фигурант дела об убийстве отца сыном в Липецкой области
Подельник парня, спланировавшего убийство отца в Липецкой области. Обложка © VK / Судебная система Липецкой области
В Липецкой области суд отправил под арест второго фигуранта уголовного дела об убийстве 42-летнего мужчины. Молодой человек проведёт под стражей ближайшие два месяца, сообщили в пресс-службе региональной судебной системы.
«Молодой человек подозревается в том, что 22 мая 2026 года, действуя по предварительному сговору с сыном мужчины, с заднего сиденья автомобиля произвёл выстрел из огнестрельного оружия в голову его отца, который располагался на водительском месте. Задержанному избрана мера пресечения в виде ареста на срок 2 месяца», — говорится в публикации.
Напомним, резонансная история из Липецкой области развернулась несколько дней назад: в Липецкой области во время совместной автомобильной поездки пропали 42-летний отец и 18-летний сын. Мужчину нашли убитым спустя три дня в брошенной в лесу машине, его родственника там же не оказалось. Однако он быстро нашёлся и был задержан правоохранителями. На допросе выяснилось страшное: молодой человек два месяца готовил убийство родителя, подключил к задуманному товарища и планировал разыграть спектакль, будто сам стал ещё одной жертвой. В итоге он признался в содеянном. Сегодня отцеубийца был помещён под стражу.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.