Депутат Европарламента призвал к трибуналу над Зеленским за удар по Старобельску

Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага заявил, что Владимир Зеленский должен предстать перед военным трибуналом за удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске, где погиб 21 студент. Свою позицию политик изложил в социальных сетях.

«Если кто-то совершает военные преступления, за которые должен предстать перед военным трибуналом, так это Зеленский. Только посмотрите, как он позволил убить 21 студента в Старобельске и как он восхваляет бандеровцев», — заявил Блага.