Кремль доверил спецам проверку клятв Литвы об отсутствии коридора для дронов ВСУ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что утверждения Литвы о непредоставлении воздушного пространства дронам ВСУ для ударов по нашей территории должны оценивать «спецы» ВС РФ. По его словам, именно они располагают необходимой информацией для проверки этих уверений.
«Это должны оценивать наши специалисты, они же обладают точными данными. Главное, чтобы специалисты военные это оценивали», — сказал представитель Кремля.
Напомним, что с конца марта дроны ВСУ не раз вторгались в воздушное пространство Латвии, Литвы и Эстонии. Эстонский министр обороны Ханно Певкур призвал Киев держать свои беспилотники подальше от республики, а в Латвии эта ситуация привела к политическому кризису — премьер Эвика Силиня ушла в отставку со всем кабмином. А во время одного из очередных налётов в Литве правительству страны вместе с президентом пришлось улепётывать в бункер. Но премьер Литвы Инга Ругинене божится, что страны Балтии не открывали дронам ВСУ воздушный коридор в Россию.
