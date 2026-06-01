1 июня, 13:38

Кремль доверил спецам проверку клятв Литвы об отсутствии коридора для дронов ВСУ

Обложка © Минобороны Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что утверждения Литвы о непредоставлении воздушного пространства дронам ВСУ для ударов по нашей территории должны оценивать «‎спецы» ВС РФ. По его словам, именно они располагают необходимой информацией для проверки этих уверений.

«Это должны оценивать наши специалисты, они же обладают точными данными. Главное, чтобы специалисты военные это оценивали», — сказал представитель Кремля.

«Сами себе нагадили»: В Госдуме жёстко ответили на жалобы Прибалтики из-за дронов
Напомним, что с конца марта дроны ВСУ не раз вторгались в воздушное пространство Латвии, Литвы и Эстонии. Эстонский министр обороны Ханно Певкур призвал Киев держать свои беспилотники подальше от республики, а в Латвии эта ситуация привела к политическому кризису — премьер Эвика Силиня ушла в отставку со всем кабмином. А во время одного из очередных налётов в Литве правительству страны вместе с президентом пришлось улепётывать в бункер. Но премьер Литвы Инга Ругинене божится, что страны Балтии не открывали дронам ВСУ воздушный коридор в Россию.

Андрей Бражников
