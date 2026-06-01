Кремль доверил спецам проверку клятв Литвы об отсутствии коридора для дронов ВСУ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что утверждения Литвы о непредоставлении воздушного пространства дронам ВСУ для ударов по нашей территории должны оценивать «‎спецы» ВС РФ. По его словам, именно они располагают необходимой информацией для проверки этих уверений.

«Это должны оценивать наши специалисты, они же обладают точными данными. Главное, чтобы специалисты военные это оценивали», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что именно военные специалисты располагают необходимой информацией для оценки подобных заявлений