Иван Кожедуб: 330 боевых вылетов, 120 воздушных боёв и путь к легенде советской авиации

8 июня — день рождения Ивана Никитовича Кожедуба, лётчика-аса, трижды Героя Советского Союза и одной из самых узнаваемых фигур в истории Великой Отечественной войны. Его имя часто называют рядом с главными символами советской авиации, а биография стала примером того, как мастерство, выдержка и упорная подготовка превращают человека в профи свего дела. Но Кожедуб не стал героем «с первого вылета», поэтому Life.ru рассказывает, с чего начался его путь к славе и как сквозь ошибки и тяжёлые бои он стал одним из самых результативных лётчиков-истребителей войны!

Кто такой Иван Кожедуб?

8 июня — день рождения Ивана Кожедуба: путь от инструктора до заместителя командира полка. Фото © Wikipedia

Иван Кожедуб родился 8 июня 1920 года в селе Ображиевка Черниговской губернии Украинской ССР. До войны он учился в Шосткинском химико-технологическом техникуме, занимался в аэроклубе, а затем поступил в Чугуевское военное авиационное училище. После выпуска его оставили инструктором, где он не только сам осваивал технику пилотирования, но и обучал других будущих лётчиков.

Во время Великой Отечественной войны Кожедуб стал лётчиком-истребителем, прошёл путь от старшего лётчика до заместителя командира полка, участвовал в боях на нескольких фронтах и трижды был удостоен звания Героя Советского Союза. После войны продолжил службу в авиации и в 1985 году получил звание маршала авиации. Но в исторической памяти он остался прежде всего как лётчик-ас — человек, чья военная биография связана с десятками воздушных побед и образом почти безупречного воздушного бойца.

От аэроклуба к фронтовому небу

Иван Кожедуб: как инструктор стал одним из самых известных лётчиков Великой Отечественной войны? Фото © ТАСС / Яков Паволоцкий

Как мы уже писали, Кожедуб пришёл в авиацию ещё до войны. Аэроклуб дал ему первые навыки, училище профессионально подготовило, а работа инструктором подарила редкое для молодого пилота понимание техники полёта. Эта подготовка особенно помогла на фронте. В воздушном бою решали секунды: кто раньше заметит противника, кто точнее выберет дистанцию, кто выдержит перегрузку и не потеряет управление. Кожедуб отличался не только смелостью, но и расчётом.

Его боевой путь начался весной 1943 года, а один из первых боёв едва не закончился трагически. Тогда самолёт получил повреждения, но Кожедуб сумел вернуть его на аэродром. В дальнейшем это станет одной из характерных черт его стиля: даже повреждённый истребитель он старался довести до земли.

Первый сбитый самолёт

Победы и поражения Ивана Кожедуба: как лётчик-ас одержал свою первую победу 6 июля 1943 года? Ju-87. Фото © Wikipedia / Bundesarchiv

Свою первую воздушную победу Иван Кожедуб одержал 6 июля 1943 года во время Курской битвы, на свой сороковой вылет. Управляя истребителем Ла-5, он сбил немецкий пикирующий бомбардировщик Ju-87. Вот так — до первой победы он совершил не один десяток вылетов. Этот эпизод важен не только как начало личного боевого счёта. Он показывает, что слава Кожедуба не появилась мгновенно, он получил её, напряжённо работая и рискуя своей жизнью. А уже на следующий день он сбил ещё один Ju-87, вскоре на его счету появились и немецкие истребители.

Курская дуга стала для Кожедуба настоящей школой воздушной войны. Здесь советская авиация действовала в условиях огромного напряжения, прикрывая наземные войска и вступая в схватки с опытными немецкими пилотами. Именно в этих боях начал формироваться образ Кожедуба как лётчика, который не теряется в сложной обстановке и умеет превращать выдержку в победу.

Самолёты Кожедуба: Ла-5, Ла-5ФН и Ла-7

Ко дню рождения Ивана Кожедуба: истребитель Ла-7 стал одним из главных символов боевого пути лётчика. Ла-7, на котором закончил войну трижды Герой Советского Союза Иван Никитович Кожедуб. Фото © ТАСС / Николай Акимов

Как известно, имя Ивана Кожедуба тесно связано с истребителями Лавочкина. Во время войны он летал на Ла-5, Ла-5ФН и Ла-7. Эти машины стали частью его фронтовой биографии и важной частью образа советской истребительной авиации. Ла-5 был самолётом, на котором Кожедуб одержал первую победу. Позже он воевал на более совершенных модификациях, а Ла-7 с бортовым номером 27 стал одним из самых известных самолётов, связанных с его именем. Сегодня этот образ часто используется в музейных экспозициях, книгах и публикациях о Великой Отечественной войне.

Для читателя, далёкого от авиации, важно понимать, что самолёт сам по себе не делает лётчика асом. Но хорошая машина в руках мастера становится грозным оружием. Кожедуб умел использовать сильные стороны истребителей Лавочкина и компенсировать их ограничения за счёт техники пилотирования и тактической грамотности.

330 вылетов, 120 воздушных боёв и десятки побед

Ко дню рождения Ивана Кожедуба 8 июня: 330 вылетов, 120 воздушных боёв и десятки побед. Фото © ТАСС / Олег Иванов

За годы Великой Отечественной войны Иван Кожедуб совершил 330 боевых вылетов и участвовал в 120 воздушных боях. В официальных и энциклопедических источниках чаще всего указывается 62 сбитых самолёта противника. В ряде музейных и исследовательских материалов встречается цифра 64 воздушные победы. Это расхождение связано с особенностями подсчёта и подтверждения побед, поэтому в историческом тексте корректнее указывать обе цифры с пояснением.

В любом случае масштаб боевого результата остаётся исключительным. Кожедуб входит в число самых результативных лётчиков-истребителей стран антигитлеровской коалиции. Его победы были не эпизодом, а итогом системной боевой работы: вылеты, сопровождение, прикрытие, перехват, свободная охота, воздушные схватки над фронтом. Важно и то, что Кожедуб не был «одиноким охотником» в романтическом смысле. Он действовал в системе фронтовой авиации, выполнял задачи командования, прикрывал войска и работал в составе подразделения. Его личные победы были частью общей борьбы за господство в воздухе.

Боевой путь Кожедуба продолжался почти до конца войны. В апреле 1945 года, когда Красная армия уже вела Берлинскую операцию, он одержал последние победы. Этот финал выглядит символично: лётчик, начавший свой счёт в тяжелейших боях 1943 года, дошёл до заключительного этапа войны и встретил победу одним из самых известных асов советской авиации.

К тому времени за его плечами были сотни вылетов, десятки воздушных боёв, командирский опыт и три «Золотые Звезды». Имя Кожедуба уже стало известно далеко за пределами полка, но главная особенность лётчика в том, что он оставался прежде всего профессионалом и человеком, для которого победа в воздухе была результатом точности, дисциплины и ответственности. А ещё читайте о том, как тысячи кошек спасли блокадный Ленинград от новой катастрофы, — в материалах Life.ru!