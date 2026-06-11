Дети-экстрасенсы: почему взрослые верят маленьким Вангам и кто становится новыми пророками

Незрячий мальчик говорит о будущем страны, французскую девочку называют наследницей Ванги, а ребёнок из Волгоградской области уверяет, что помнит жизнь на Марсе. Звучит как сценарий странного сериала, но всё это реальные истории, которые годами гуляют по телевидению, сайтам и социальным сетям. И главный вопрос тут даже не в том, есть ли у детей особый дар. Гораздо интереснее другое: почему взрослые так хотят увидеть в ребёнке проводника к тайному знанию?

Саша Сулин: как обычный мальчик стал «мальчиком-Вангой»

Саша Сулин: как мальчик стал новым «мальчиком-Вангой». Обложка © YouTube / Саша Ванга

История Саши Сулина быстро разошлась по соцсетям и медиа. Мальчик родился раньше срока, пережил тяжёлые проблемы со здоровьем, потерял зрение, получил диагноз ДЦП и с детства прошёл через десятки операций. Но публика увидела в нём не только ребёнка с непростой судьбой. Очень быстро вокруг Саши сложился образ маленького провидца, который будто бы получает сведения о будущем и говорит о судьбе страны.

Особенно сильно людей цепляет сочетание хрупкости и уверенности. Когда взрослый эзотерик делает прогноз, к нему легко отнестись с недоверием. Когда похожие слова произносит ребёнок, да ещё с тяжёлой биографией, у аудитории включается другой режим восприятия. Хочется не спорить, а слушать. Не проверять, а верить. Так рождается медийный образ: не просто мальчик, а почти сказочный вестник, через которого будто говорит что-то большее.

Каедэ Убер: французская девочка, которую назвали наследницей Ванги

Каедэ Убер: история французской наследницы Ванги. Фото © Youtube / NOSTRADAMUS TV

Француженка Каедэ Убер стала известна в России после телесюжетов, где её представили как наследницу Ванги. По легенде, болгарская провидица якобы перед смертью говорила о девочке из Франции, к которой перейдёт её дар. У Каедэ тоже были проблемы со здоровьем и зрением, а это сразу встроило её в знакомый культурный шаблон: человек не видит глазами, значит, будто бы видит глубже остальных.

Этот образ старше телевидения, интернета и любой современной эзотерики. В мифах и легендах слепота часто соседствует с пророчеством: человек теряет обычное зрение, но получает внутреннее. Поэтому история Каедэ легла на подготовленную почву. Зрителю не нужно долго объяснять, почему девочка может быть «особой». Массовое сознание уже знает этот сюжет. Осталось только добавить камеру, драматичную музыку и несколько громких прогнозов.

Бориска с Марса и дети индиго: когда ребёнок становится знаком новой эпохи

Бориска с Марса и феномен необычных детей. Фото © Youtube / Тайны науки и жизни

Похожий механизм работал и с Борисом Киприяновичем, которого много лет называли «мальчиком с Марса». В детстве он рассказывал, что помнит другую планету, древние цивилизации и особую миссию на Земле. Для одних это была красивая фантастика, для других почти доказательство того, что среди нас живут дети с памятью о прошлых мирах. История Бориски стала идеальным топливом для программ о загадках, НЛО и тайнах человечества.

Кто такие дети индиго. Фото © «Шедеврум»

В конце девяностых и начале нулевых похожую роль играли «дети индиго». Им приписывали особую ауру, высокую чувствительность, телепатию, непростой характер и роль нового поколения, которое изменит мир. Родителям такая идея часто давала приятное объяснение: ребёнок не просто спорит, не слушается или плохо вписывается в школу. Он особенный. Почти посланник будущего. Это не диагноз и не бытовая проблема, а космическая драма в детской комнате.

Почему взрослые верят детям-пророкам охотнее, чем взрослым экстрасенсам

Вера в маленьких провидцев держится не только на мистике. Тут работает психология. В тревожные времена человеку хочется простого ответа: когда всё закончится, кто победит, что будет с семьёй, стоит ли ждать беды. Обычный прогноз требует цифр, оговорок и ответственности. Пророчество звучит проще. Оно не объясняет мир, зато делает его менее хаотичным хотя бы на пару минут.

Ребёнок в этой схеме выглядит почти идеальным носителем «чистого знания». Взрослый может хитрить, зарабатывать, строить образ. Ребёнку аудитория заранее даёт кредит доверия: он же маленький, он не может так просчитывать реакцию людей. Но это слабое место логики. Ребёнок может говорить искренне, а взрослые вокруг могут выбирать, что показать, как смонтировать, какой заголовок поставить и какие слова вынести на обложку.

Медиа превращают детский дар в продукт, даже если начиналось всё без злого умысла

Где проходит грань между феноменом и эксплуатацией. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Body Stock

Раньше истории о необычных детях ходили по деревням, потом попадали в газеты и телепередачи, теперь живут в коротких роликах и нарезках. Формат изменился, но механизм остался тем же: ребёнка показывают как загадку, зритель приносит внимание, площадка получает просмотры. Чем тревожнее тема, тем выше интерес. Война, болезни, катастрофы, деньги, судьба семьи: всё это превращает детское пророчество в сильный крючок.

Проблема не в том, что люди любят странные истории. Мистика всегда была частью массовой культуры. Проблема начинается там, где ребёнок перестаёт быть ребёнком и становится экраном для взрослых страхов. Его слова обсуждают, нарезают, проверяют, высмеивают или обожествляют. А сам он ещё не может до конца понять, что значит попасть в чужие ленты, комментарии, споры и поисковую выдачу на годы вперёд.

Где проходит грань между феноменом и эксплуатацией

Истории Саши Сулина, Каедэ Убер, Бориски с Марса и детей индиго стоит рассматривать не как набор доказательств сверхъестественного, а как зеркало общества. В нём видно, чего взрослым не хватает: ясности, утешения, ощущения контроля и надежды, что где-то есть простой ответ. Поэтому маленькие пророки появляются снова и снова. Меняются имена, площадки и декорации, но запрос остаётся прежним.

И всё же важно не путать интерес к феномену с готовностью верить во всё подряд. Ребёнок может быть талантливым, чувствительным, необычным, очень умным или просто ярким. Но это не повод превращать его в живой талисман для тревожных взрослых. Детям нужны защита, частная жизнь и право вырасти без роли «оракула». А если тема экстрасенсов вам всё равно интересна, Life.ru уже рассказывал, кто победил в 25-м сезоне «Битвы экстрасенсов» и почему этот финал так разозлил фанатов.