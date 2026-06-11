В Раде заявили о двойном сигнале Зеленского к старту военно-дипломатической кампании

Источники в Верховной Раде трактуют послание Владимира Зеленского российскому президенту Владимиру Путину как отправную точку новой военно-дипломатической кампании Киева. Об этом пишет «Украинская правда».

Согласно информации журналистов, к этой же серии событий относится массированный налёт дронов ВСУ на Санкт-Петербург 3 июня.

«Двойная атака — дронами и письмами — была частью более крупной истории. По словам собеседников УП в Раде, петербургские удары стали одними из первых публичных сигналов о начале летней военно-дипломатической кампании Украины», — пишет издание.

Ранее Зеленский вскользь упоминал о подготовке этой кампании на закрытых совещаниях с депутатским корпусом и главами парламентских фракций.

За день до этого украинские дроны атаковали Петербург. Пострадали четыре человека. Глава Северной столицы Александр Беглов назвал атаку перед ПМЭФ свидетельством, что у Киева сдают нервы.