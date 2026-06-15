Минувшей ночью российские подразделения провели массированную операцию против оборонно-промышленного комплекса Украины. Согласно данным Минобороны РФ, успешно атаковано не менее 16 целей, связанных с военным производством.

Под удар попали ключевые площадки Киева. В списке разрушенных объектов оказались завод «Радар», государственный «Буревестник», Авиаремонтный завод №410, а также цеха по сборке беспилотников на территории киностудии имени Довженко.

Серьёзно пострадала производственная база, работающая на нужды фронта. Были поражены мощности «Беспилотных технологий», «Укр армо тех», Киевского агрегатного завода и «Днепровского завода электромеханического оборудования».

Помимо промышленных площадок, российские военные отработали по логистическим узлам. Серьёзные повреждения получил инновационный терминал «Новой почты», а в Харькове уничтожены предприятия «Гринхаус солюшн» и «ДТ-1 групп».

Авиационная инфраструктура также попала под огонь. Зафиксированы точные попадания по аэродромам Васильков, Умань, Черкассы и Красная Слободка.

Параллельно ударам по заводам, российская армия нанесла поражение территориальным центрам комплектования в столице Украины. Это существенно затруднит процесс мобилизационных мероприятий в регионе.

Текущая серия атак демонстрирует системное подавление потенциала противника. Вывод из строя ремонтных баз и площадок по сборке дронов наносит ощутимый урон украинскому ВПК, ограничивая возможности восстановления техники.

Об ударе по объектам на Украине сообщалось ранее. Согласно данным Telegram-канала «Военкоры русской весны», операция стала одной из самых интенсивных за последнее время. В налёте задействовали внушительный арсенал: по предварительным оценкам, использовалось около 480 ударных беспилотников, 28 крылатых ракет Х-101 и семь гиперзвуковых «Цирконов».