Москва намерена и дальше доносить до международного сообщества информацию о преступлениях киевского режима. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в беседе с RT.

Представитель Кремля предположил, что в Европе вновь предпочтут не заметить трагедию, произошедшую по вине Незалежной. Речь идёт об атаке Вооружённых сил Украины на автобус с детьми из Белоруссии в Брянской области, которые ехали в Геленджик.

При этом, как отметил Песков, столь показательное невнимание западных коллег вовсе не служит основанием для того, чтобы Россия сворачивала свою информационную работу. Напротив, он подчеркнул, что Москве следует и далее доводить до сведения мировой общественности факты о происходящих жестокостях, избегая каких-либо приукрашиваний.