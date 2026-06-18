Талибы устроили «казнь» смартфонам чиновников

В Афганистане талибы (движение «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) после запрета на использование смартфонов для государственных служащих устроили показательную демонстрацию уничтожения таких устройств. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на изученную редакцией директиву движения.

Распоряжение выпустили военные суды «Талибана». Согласно документу, запрет должен был вступить в силу на этой неделе.

Ограничения распространяются на чиновников различных уровней, рядовых бойцов и обслуживающий персонал. Им запрещено пользоваться смартфонами и другими мобильными устройствами, подпадающими под действие директивы.

По данным издания, для служащих организовали показательную демонстрацию уничтожения телефонов, чтобы подчеркнуть обязательность исполнения новых правил.

Некоторые аналитики считают, что в дальнейшем подобные ограничения могут распространиться не только на представителей государственного аппарата, но и на более широкие слои населения Афганистана.

Официальных заявлений о введении общенационального запрета на смартфоны пока не поступало.