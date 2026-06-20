Нападавший на ТЦ в Краснодаре бросил пиротехнику в детскую игровую зону

Молодой человек, напавший с ножом на посетителей ТЦ в Краснодаре, бросил пиротехническое изделие в помещение детского развлекательного центра. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, пострадавших в результате взрыва петарды нет, однако сработала пожарная сигнализация. Подозреваемый ранее не судим. Он приехал в Краснодар на заработки около четырёх месяцев назад, официально не трудоустроен и учился в Славянске-на-Кубани. Назначена судебно-психиатрическая экспертиза.