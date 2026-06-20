Нападавший на ТЦ в Краснодаре бросил пиротехнику в детскую игровую зону
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Молодой человек, напавший с ножом на посетителей ТЦ в Краснодаре, бросил пиротехническое изделие в помещение детского развлекательного центра. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По её словам, пострадавших в результате взрыва петарды нет, однако сработала пожарная сигнализация. Подозреваемый ранее не судим. Он приехал в Краснодар на заработки около четырёх месяцев назад, официально не трудоустроен и учился в Славянске-на-Кубани. Назначена судебно-психиатрическая экспертиза.
Напомним, в Краснодаре мужчина с мачете целенаправленно пришёл в ТЦ West Mall, чтобы наносить людям травмы. Перед нападением он привёл в действие самодельное взрывное устройство. Первым пострадал охранник на входе. В результате атаки погибла женщина, ещё несколько человек пострадали, охранник в тяжёлом состоянии. СК возбудил дело по двум статьям, МВД опубликовало видео допроса.
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