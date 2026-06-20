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20 июня, 14:30

Атаковавший краснодарский ТЦ избирательно нападал именно на женщин

Обложка © МВД России

Обложка © МВД России

Нападавший в краснодарском торговом центре West Mall действовал избирательно — внутри здания его целью становились только женщины. На это обратил внимание SHOT.

Единственным пострадавшим мужчиной оказался охранник. Сотрудник ЧОПа попытался остановить 19-летнего Григория с мачете прямо на входе в здание. Остальные раненые — представительницы женского пола в возрасте от 27 до 65 лет.

Нападавший на ТЦ в Краснодаре бросил пиротехнику в детскую игровую зону
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Напомним, сегодня неадекват с мачете ворвался в краснодарский ТЦ West Mall и напал на посетителей. Перед атакой он активировал самодельное взрывное устройство. Первым пострадал охранник на входе. Жертвой нападения стала женщина, ещё несколько посетителей получили ранения, секьюрити госпитализирован в тяжёлом состоянии. Следственный комитет возбудил дело по двум статьям, МВД обнародовало запись допроса.

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Юрий Лысенко
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