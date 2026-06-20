Атаковавший краснодарский ТЦ избирательно нападал именно на женщин

Нападавший в краснодарском торговом центре West Mall действовал избирательно — внутри здания его целью становились только женщины. На это обратил внимание SHOT.

Единственным пострадавшим мужчиной оказался охранник. Сотрудник ЧОПа попытался остановить 19-летнего Григория с мачете прямо на входе в здание. Остальные раненые — представительницы женского пола в возрасте от 27 до 65 лет.