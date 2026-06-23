Напавший на людей в ТЦ в Краснодаре извинился перед семьёй погибшей

Обвиняемый в нападении на посетителей торгового центра в Краснодаре выступил в суде с обращением к семье погибшей женщины. Он извинился перед родными убитой.

«Да, искренне раскаиваюсь. Извиняюсь перед семьей погибшей», — сказал 19-летний обвиняемый.

В ходе пояснений обвиняемый попытался описать своё состояние, утверждая, что его психика не была устойчивой и сформировавшейся. Он также сообщил, что проявлял интерес к историям о людях, совершавших массовые убийства.