Песков: Россия поможет Венесуэле после землетрясения, если такой запрос поступит
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
В Кремле заявили, что РФ пока не помогала Каракасу в связи с землетрясением, но если потребуется, Москва готова помочь. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что в планах пока нет прямых контактов лидера РФ Владимира Путина и президента Венесуэлы Делси Родригес.
«Если будут обращения от наших венесуэльских друзей, они будут оперативно рассмотрены», — сказал Песков.
Напомним, 25 июня в Венесуэле произошли два землетрясения подряд магнитудой 7,2 и 7,5. В столице Венесуэлы разрушены здания, повреждены коммуникации, закрыт аэропорт. Жертвами стихии стали 32 человека, 700 ранены. Российские туристы проверяются по спискам АТОР. Среди пропавших — семья футболиста Лукаса Трехо. В Ла-Гуайре обрушился отель. Власти объявили чрезвычайное положение.
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