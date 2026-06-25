Песков: Россия поможет Венесуэле после землетрясения, если такой запрос поступит

В Кремле заявили, что РФ пока не помогала Каракасу в связи с землетрясением, но если потребуется, Москва готова помочь. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что в планах пока нет прямых контактов лидера РФ Владимира Путина и президента Венесуэлы Делси Родригес.