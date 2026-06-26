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Регион
26 июня, 07:24

Закон бумеранга: Кто из блогеров пойдёт под суд вслед за Лерчек и Митрошиной

Диана Шурыгина оказалась фигурантом уголовного дела вслед за Лерчек и Митрошиной

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / diana_s_life2, alexandramitroshina, © Telegram / ler_chek_official

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / diana_s_life2, alexandramitroshina, © Telegram / ler_chek_official

Российских блогеров настиг закон бумеранга: ещё вчера у них были миллионы подписчиков, огромные суммы на счетах, дорогие машины и бизнес в Дубае, а сегодня — сроки и суды. К примеру Александра Митрошина получила три года условно за отмывание средств и рада, что избежала колонии.

Диана Шурыгина оказалась фигурантом уголовного дела. Видео © Пятый канал

Судьба Валерии Чекалиной (Лерчек), у которой обнаружили четвёртую стадию рака, вызвала широкий резонанс — её домашний арест отменили, тогда как бывший муж Артём Чекалин получил реальные семь лет тюрьмы. Тем временем в центре внимания снова оказалась и Диана Шурыгина, известная по скандальному делу об изнасиловании десятилетней давности.

Теперь её подозревают в распространении порнографии через платный канал с интимным контентом, она находится под домашним арестом. На этом фоне законотворцы предлагают ограничить действия инфлюенсеров, запретив им давать рекомендации в сфере медицины и финансов, сообщает Пятый канал.

«Обиды не держу, но миллион помню»: Парень, отсидевший за Шурыгину, готов стать её адвокатом
«Обиды не держу, но миллион помню»: Парень, отсидевший за Шурыгину, готов стать её адвокатом

Напомним, в России силовики взялись за блогеров, зарабатывающих на откровенном контенте. Уже возбуждены уголовные дела против онлифанщиц Дианы «На донышке» Шурыгиной и Насти Холод, а также их продюсера Людвига Кричкера. Все подробности — в материале Life.ru.

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

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Борис Эльфанд
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