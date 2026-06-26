Песков: Кремль пока не ознакомился с обращением ветерана СВО Лунина
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Кремль пока не ознакомился с обращением ветерана специальной военной операции Александра Лунина, которое было опубликовано в сети. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нам сказали, что есть такое обращение. Мы ещё пока не успели с ним ознакомиться. Поэтому я бы не стал ничего говорить. Судя по вашим словам, какие-то достаточно странные формулировки, нужно ознакомиться сначала», — ответил Песков на вопрос, видел ли Владимир Путин это обращение.
К слову, 12 июня, в День России, президент Владимир Путин встретился в Кремле с военными — участниками СВО. Разговор длился примерно час. Глава государства рассказал, что Россия продолжает усиливать все виды противовоздушной обороны и будет придерживаться этого курса. Ему даже пришлось успокоить разволновавшегося морпеха. В конце встречи президент попросил Белоусова организовать для бойцов культурную программу и показать им Москву. Военным устроили экскурсию в Музее Победы на Поклонной горе.
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