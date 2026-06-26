Песков: Кремль пока не ознакомился с обращением ветерана СВО Лунина

Кремль пока не ознакомился с обращением ветерана специальной военной операции Александра Лунина, которое было опубликовано в сети. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нам сказали, что есть такое обращение. Мы ещё пока не успели с ним ознакомиться. Поэтому я бы не стал ничего говорить. Судя по вашим словам, какие-то достаточно странные формулировки, нужно ознакомиться сначала», — ответил Песков на вопрос, видел ли Владимир Путин это обращение.