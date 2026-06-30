Ветеран СВО Воевода, остановивший нападавшего в ТЦ Краснодара, награждён медалью
Александр Воевода и Андрей Маслов. Обложка © Telegram /
Следственный комитет вручил ведомственную медаль «Доблесть и отвага» участнику специальной военной операции Александру Воеводе. Выпускник Кубанского казачьего кадетского корпуса обезвредил преступника, напавшего на посетителей торгового центра в Краснодаре.
Награду по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина вручил руководитель регионального следственного управления Андрей Маслов. Воевода, находившийся в момент трагедии в здании, проявил самоотверженность и отвагу, действуя с риском для собственной жизни.
Вручая медаль, Маслов поблагодарил героя за смелость, решительность и мужественные действия в чрезвычайной ситуации. Он выразил уверенность, что поступок Александра Воеводы должен стать ориентиром, в том числе для подрастающего поколения.
Напомним, 19-летний житель Краснодара с мачете и самодельным взрывным устройством напал на посетителей МФЦ в ТЦ West Mall 20 июня. Погибла женщина-стоматолог, у неё остались двое маленьких сыновей, несколько человек пострадали. Боец СВО обезвредил нападавшего и помог эвакуировать людей. Злоумышленнику предъявлены обвинения в убийстве и покушении, суд отправил его в СИЗО.
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