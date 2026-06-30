Ветеран СВО Воевода, остановивший нападавшего в ТЦ Краснодара, награждён медалью

Следственный комитет вручил ведомственную медаль «Доблесть и отвага» участнику специальной военной операции Александру Воеводе. Выпускник Кубанского казачьего кадетского корпуса обезвредил преступника, напавшего на посетителей торгового центра в Краснодаре.

Награду по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина вручил руководитель регионального следственного управления Андрей Маслов. Воевода, находившийся в момент трагедии в здании, проявил самоотверженность и отвагу, действуя с риском для собственной жизни.

Вручая медаль, Маслов поблагодарил героя за смелость, решительность и мужественные действия в чрезвычайной ситуации. Он выразил уверенность, что поступок Александра Воеводы должен стать ориентиром, в том числе для подрастающего поколения.