«Война с фейками» подтвердила поражение военных объектов в Киеве
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Команда проекта «Война с фейками» изучила перечень целей, поражённых российскими военными в ходе ночных ударов по Киеву и окрестностям. Информация об этом опубликована в телеграм-канале ресурса.
«Команда «Войны с фейками» изучила объекты, поражённые Минобороны в ходе ночных ударов по Киеву и окрестностям. Как мы видим, всё это — военные или использующиеся для военных целей объекты, обеспечивающие производство, логистику и боевые способности украинского режима», — говорится в посте.
Напомним, сегодня ночью Армия России нанесла массированный удар по Киеву. Прилёты зафиксированы в элитных отелях, где расквартированы иностранные наёмники ВСУ. Власти украинской столицы сообщают о повреждениях во всех районах города. Мэр столицы Виталий Кличко назвал атаку самой масштабной за всё время проведения специальной военной операции на Украине. Ночью взрывы также были слышны в Харькове, Сумах, Запорожье и Павлограде.
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