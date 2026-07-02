«Война с фейками» подтвердила поражение военных объектов в Киеве

Команда проекта «Война с фейками» изучила перечень целей, поражённых российскими военными в ходе ночных ударов по Киеву и окрестностям. Информация об этом опубликована в телеграм-канале ресурса.

«Команда «Войны с фейками» изучила объекты, поражённые Минобороны в ходе ночных ударов по Киеву и окрестностям. Как мы видим, всё это — военные или использующиеся для военных целей объекты, обеспечивающие производство, логистику и боевые способности украинского режима», — говорится в посте.