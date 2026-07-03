«Герани» с лазерной подсветкой: В РФ предложили тактику уничтожения мостов через Днепр

Российские удары по объектам на Украине вскоре могут быть дополнены атаками на мосты через Днепр. Для этого потребуется модернизация ракет и беспилотников. Такой прогноз дал военный эксперт, историк сил ПВО Юрий Кнутов.

По его оценке, в недавнем массированном налёте использовался иранский опыт, когда баллистическими ракетами поражались практически все назначенные цели. По некоторым данным, было применено от 60 до 70 ракет, включая «Искандеры», «Цирконы», крылатые ракеты различных типов и «Герани» последней реактивной модели.

Удары наносились по военным предприятиям ВПК. По отдельным объектам прилетело до семи «Цирконов» — предположительно, это были подземные бункеры. Целью, по словам Кнутова в комментарии сайту MK.ru, является вывод из строя объектов, обеспечивающих функционирование военной экономики Украины. При этом заявления противника о перехвате большинства ракет он назвал фантазиями, а работу украинской ПВО — очень слабой.

Эксперт прогнозирует, что подобные удары будут повторяться, а тактика — меняться, чтобы противник не мог предугадать действия ПВО. Именно это позволило нанести серьёзный ущерб объектам ВПК в ходе ночной атаки.

Что касается следующих целей, Кнутов считает остро стоящим вопрос логистики и мостов через Днепр, в том числе в Киеве. По ним также нужно работать баллистическими ракетами и «Геранями» с лазерной подсветкой. Это позволит значительно повысить точность поражения.

Эксперт привёл исторический пример: во время войны во Вьетнаме американцы несколько лет не могли разрушить стратегически важный мост. Сделать это удалось лишь после появления бомб с лазерным наведением — мост уничтожили с первого удара. Кнутов предлагает действовать аналогично: поставить на «Герани» лазерную подсветку, а удар наносить крылатыми ракетами или «Искандерами».

«Этот опыт нам следовало бы позаимствовать», — заключил он.