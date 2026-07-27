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Регион
27 июля, 08:13

Начальник запорожского управления ГРЧЦ погиб при ударе ВСУ по Кирилловке вместе с детьми

При ударе ВСУ по Кирилловке погиб начальник запорожского управления ГРЧЦ

Начальник запорожского управления ГРЧЦ погиб при ударе ВСУ по Кирилловке вместе с детьми. Обложка © РКН

Начальник запорожского управления ГРЧЦ погиб при ударе ВСУ по Кирилловке вместе с детьми. Обложка © РКН

Среди погибших в Кирилловке оказался начальник управления по Запорожской области филиала ФГУП «ГРЧЦ» Михаил Иванов. Вместе с ним лишились жизни его несовершеннолетние дети, сын Андрей и дочь Катя. Всего ночной налет унёс жизни двенадцати человек.

В Роскомнадзоре сообщили подробности трагедии. По данным ведомства, супруга чиновника также находилась на базе. Женщина получила тяжёлые ранения и была экстренно доставлена в медицинское учреждение.

Михаил Иванов родился в 1972 году. Он посвятил службе в Вооруженных силах РФ более двадцати лет и принимал участие в специальной военной операции. Руководящую должность в структуре он занял в две тысячи двадцать третьем году.

Коллектив Роскомнадзора и предприятия «ГРЧЦ» выразил глубокие соболезнования родным. В сообщении подчёркивается, что ведомство скорбит вместе с близкими Михаила, Кати и Андрея в этот тяжёлый час.

Напомним, события разворачивались в ночь на 25 июля 2026 года, когда люди спали. Эпицентр удара пришёлся на зону посёлка Кирилловка. Эта атака обернулась трагедией: по официальным данным, погибшими числятся восемь человек. В этом скорбном списке также значатся несовершеннолетние. Ещё 14 туристов и местных жителей получили ранения различной степени тяжести. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал этот удар охотой на мирных жителей.

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Ранее сообщалось о другой атаке в регионе. 15 июля ВСУ атаковали служебный автомобиль, двигавшийся по границе промплощадки Запорожской АЭС и города Энергодар. В результате на месте погибли главный инженер станции Александр Яковлев, отвечавший за её безопасную эксплуатацию, и водитель Дмитрий Филиппов. После трагедии МАГАТЭ экстренно потребовало немедленно прекратить любые удары по ядерным объектам, а СК возбудил уголовное дело по статье «Теракт». Москва намерена добиваться международного расследования гибели Яковлева.

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Оксана Попова
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