Пробки на трассе М-4 «Дон» 27 июля: обстановка сейчас и возможные объезды

После многокилометровых заторов вечером 26 июля водители продолжают проверять обстановку на трассе М-4 «Дон». Наиболее сложная ситуация накануне складывалась на пути от Черноморского побережья к Горячему Ключу и Краснодару. Кроме того, с 27 июля на одном из участков магистрали вводятся ограничения из-за дорожных работ.

Материал обновлён утром 27 июля. Ситуация на трассе меняется в течение дня, поэтому перед выездом необходимо проверить данные онлайн-карт.

Где были пробки на М-4 вечером 26 июля

Вечером 26 июля в Краснодарском крае образовались сразу несколько заторов в направлении Краснодара. Самая длинная пробка растянулась примерно на 14 километров между Дефановкой и Молдавановкой — ориентировочно с 1429-го по 1414-й километр трассы.

Ещё два затора длиной около четырёх километров фиксировались возле села Горского и Дефановки. Движение было затруднено и на подъезде к Горячему Ключу.

Вероятнее всего, нагрузка на дорогу выросла из-за возвращения туристов с Черноморского побережья после выходных. При этом официальная причина образования каждого отдельного затора не называлась.

Утром 27 июля вчерашние данные нельзя считать актуальными автоматически. Пробка могла сократиться, исчезнуть или переместиться на другой участок трассы.

Где ограничили движение на М-4 с 27 июля

С 27 июля меняется схема движения на 1120-м километре трассы М-4 «Дон» в районе Цукеровой Балки, недалеко от границы Ростовской области и Краснодарского края.

Из-за дорожных работ движение в направлении Краснодара поэтапно ограничат на одной из полос. С 3 августа работы планируют перенести на другую полосу. Полностью снять ограничения рассчитывают в середине августа. В выходные дни сужение проезжей части могут временно убирать.

Водителям следует обращать внимание на временные дорожные знаки и разметку. На участке возможно снижение скорости и образование локальных заторов, особенно в часы максимального курортного потока.

Где проверить пробки на М-4 сейчас

Актуальную обстановку необходимо смотреть на онлайн-карте непосредственно перед поездкой. Карта показывает скорость движения, аварии, ремонты и участки, на которых машины движутся особенно медленно.

Особое внимание стоит обратить на следующие точки: Горячий Ключ;

Молдавановку;

Дефановку;

Горское;

Цукерову Балку и 1120-й километр;

подъезды к Ростову-на-Дону;

район Шахт и Каменска-Шахтинского.

Наличие этих населённых пунктов в списке не означает, что на каждом из участков обязательно сохраняется пробка. Это места, где следует дополнительно проверить дорожную ситуацию перед выездом.

В каком направлении были самые большие пробки

Вечером 26 июля крупнейшие подтверждённые заторы образовались по направлению от побережья к Горячему Ключу и Краснодару.

Формулировка «пробка в сторону Москвы» в данном случае не совсем точна. Часть водителей могла продолжать путь через Ростовскую область и далее на север, однако подтверждённые заторы фиксировались именно в направлении Краснодара.

В обратную сторону — от Краснодара к морю — дорожная ситуация могла отличаться. Её также необходимо проверять отдельно по онлайн-картам.

Можно ли объехать пробку у Горячего Ключа

Универсального короткого объезда участка между Джубгой, Дефановкой и Горячим Ключом нет. При массовом съезде автомобилей с М-4 местные дороги также быстро перегружаются.

Съезжать с основной трассы стоит только в том случае, если навигатор: показывает непрерывный маршрут обратно до М-4;

обещает заметную экономию времени;

не ведёт по грунтовым или перекрытым дорогам;

учитывает текущие аварии и дорожные работы.

Не следует выбирать объезд только потому, что основной маршрут на карте отмечен красным. Альтернативная дорога может оказаться длиннее на десятки километров и занять больше времени.

Стоит ли объезжать М-4 через населённые пункты

Навигаторы могут предлагать проезд через ближайшие посёлки и города, однако на таких маршрутах есть светофоры, перекрёстки, узкие участки и локальные пробки.

Перед съездом необходимо сравнивать не только длину маршрута, но и расчётное время прибытия. Если объезд даёт экономию всего несколько минут, чаще всего безопаснее остаться на основной трассе.

Особенно осторожно следует относиться к маршрутам через горные дороги и перевалы. Они могут быть сложными ночью, в дождь, для автомобилей с низким клиренсом и водителей без опыта движения по серпантину.

Сколько времени можно потерять в пробке

Продолжительность задержки зависит не только от длины затора. Пробка в 10–14 километров может медленно двигаться или почти полностью остановиться из-за аварии, ремонта либо сужения проезжей части.



Наиболее точный показатель — расчётное время прибытия в навигаторе. Его следует повторно проверить при приближении к проблемному участку: обстановка и предлагаемые объезды могут измениться за несколько минут.

Когда движение на М-4 обычно разгружается

Воскресный поток автомобилей, возвращающихся с побережья, обычно начинает уменьшаться поздним вечером и ночью. Однако дорожные работы, аварии и временные ограничения могут сохранить заторы и утром следующего дня.

Участок возле Цукеровой Балки может оставаться потенциально сложным и после завершения воскресного потока, поскольку ограничения движения там связаны с ремонтными работами, а не только с количеством туристов.

Что делать перед поездкой по М-4

Перед выездом следует проверить уровень топлива, заряд телефона и актуальный маршрут. В машине желательно иметь запас воды, особенно если поездка проходит днём в жаркую погоду.

Нельзя использовать обочину для объезда пробки: она может потребоваться скорой помощи, пожарным и другим экстренным службам. Также не следует выходить из автомобиля между движущимися рядами или пытаться развернуться в запрещённом месте.

Коротко

Вечером 26 июля самая длинная пробка на М-4 достигала примерно 14 километров и находилась между Дефановкой и Молдавановкой.

Основные заторы фиксировались по направлению от Черноморского побережья к Краснодару.

С 27 июля на 1120-м километре трассы возле Цукеровой Балки ограничивают движение в сторону Краснодара из-за дорожных работ.

Актуальную обстановку необходимо проверять по онлайн-карте: данные о пробках меняются в течение дня.

Универсального объезда участка возле Горячего Ключа нет. Съезжать с М-4 стоит только при заметной экономии времени, подтверждённой навигатором.

Ответы на частые вопросы

Где была самая большая пробка на М-4?

Вечером 26 июля крупнейший подтверждённый затор длиной около 14 километров находился между Дефановкой и Молдавановкой.

Есть ли пробка у Горячего Ключа 27 июля?

Дорожная обстановка меняется в течение дня. Накануне затруднения фиксировались на подъездах к Горячему Ключу, однако наличие и длину пробки 27 июля необходимо проверять по онлайн-карте.

Где начались дорожные работы на М-4?

С 27 июля работы начинаются на 1120-м километре М-4 в районе Цукеровой Балки. Движение поэтапно ограничивают на одной из полос в направлении Краснодара.

Как объехать пробку на М-4?

Выбирать объезд следует только по актуальным данным навигатора. Местные дороги могут быстро перегружаться, поэтому альтернативный маршрут не всегда позволяет сэкономить время.