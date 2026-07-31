Миграционная катастрофа в Испании стала ярким проявлением системного кризиса на Западе в целом и в Евросоюзе в частности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя прорыв десятков тысяч беженцев в Сеуту за последние сутки.

Дипломат с иронией напомнила о прежних заявлениях руководства Евросоюза. Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен, глава евродипломатии Кая Каллас и её предшественники Жозеп Боррель неоднократно предупреждали о неминуемости вторжения, однако ошиблись в направлении и субъекте — ждали Россию с востока, а коллапс начался с юга, со стороны Африки.

По мнению Захаровой, происходящее является закономерным итогом внутренних противоречий Запада. Она перечислила причины раздрая: отказ от норм права, легализация беззакония, примат наживы и идеологии над моралью и здравым смыслом.

Представитель МИД указала на полный провал европейской системы защиты прав человека. Процитировав высказывание Борреля о «джунглях» и «цветущем саде», она подчеркнула, что теперь жители этих самых «джунглей» пришли за своими правами, получив взамен лишь пули и ненависть. В результате власти анклава объявили абсолютное гуманитарное и социальное чрезвычайное положение. Приёмные центры переполнены, сотни спят прямо на улицах, местные жители боятся покидать дома. Мадрид готов задействовать армейские части.

Население Сеуты составляет 85 тысяч человек, и наплыв тысяч переселенцев за неполную неделю дипломат охарактеризовала как гуманитарную катастрофу на территории самого Евросоюза. Она задалась вопросами, где же сейчас еврокомиссары, омбудсмены и правозащитные институты ООН, которые ранее проявляли столь нездоровый интерес к внутрироссийским вопросам.

Захарова обратила внимание на решение Верховного суда Испании, запретившего возвращать перехваченных в море мигрантов обратно в Марокко. Этот вердикт, по её мнению, запустил спираль кризиса, создав замкнутый круг, в центре которого гибнут люди.

В заключение дипломат задалась вопросом о причинах удивительной самоорганизации тысяч людей для массового прорыва. Вместо милитаризации и запугивания населения выдуманной российской угрозой, она отметила что НАТО могло бы предоставить Мадриду разведданные о подготовке реального вторжения, если, конечно, всё происходящее не является частью заранее утверждённого плана.