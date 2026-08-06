Убитую в Сербии модель из Петербурга Туркову отпевали в белоснежном гробу

На кладбище в районе Лешче в Белграде прошла церемония прощания с 27-летней петербурженкой Людмилой Турковой, убитой на съёмной квартире в пригороде сербской столицы. Церемония началась с отпевания, которое провёл православный священник. Белоснежный гроб с телом находился в углублении мраморных плит, рядом стояла фотография погибшей, пишет «КП-Петербург».

На траурной церемонии присутствовали несколько подруг Людмилы. Девушки организовали прямую трансляцию для знакомых и всех, кто жертвовал деньги на организацию прощания и перевозку тела. Подруги держались стойко и почти не комментировали происходящее.

После отпевания трансляция закончилась. Ранее подруги убитой сообщали, что тело Людмилы будет кремировано. Планируется, что поминки пройдут в РФ, куда пригласят только близких родственников и друзей девушки.