Убитую в Сербии модель из Петербурга Туркову отпевали в белоснежном гробу
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На кладбище в районе Лешче в Белграде прошла церемония прощания с 27-летней петербурженкой Людмилой Турковой, убитой на съёмной квартире в пригороде сербской столицы. Церемония началась с отпевания, которое провёл православный священник. Белоснежный гроб с телом находился в углублении мраморных плит, рядом стояла фотография погибшей, пишет «КП-Петербург».
На траурной церемонии присутствовали несколько подруг Людмилы. Девушки организовали прямую трансляцию для знакомых и всех, кто жертвовал деньги на организацию прощания и перевозку тела. Подруги держались стойко и почти не комментировали происходящее.
После отпевания трансляция закончилась. Ранее подруги убитой сообщали, что тело Людмилы будет кремировано. Планируется, что поминки пройдут в РФ, куда пригласят только близких родственников и друзей девушки.
Напомним, что петербургская модель Людмила Туркова исчезла в Белграде. Она перестала выходить на связь в конце июля, когда планировала отправиться в ночной клуб в районе Палилула. Позже в одном из каналов района Падинска-Скела нашли чемодан с телом женщины внутри. Следствие пришло к версии, что к преступлению причастен 24-летний гражданин Турции. Суд в Сербии отправил подозреваемого под арест на 30 суток.
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