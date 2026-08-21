Цукерберг купил замок с личной пыточной. Какие ещё секреты таит новое владение бизнесмена?

Обычно миллиардеры покупают яхты, виллы у океана и гаражи с суперкарами. Марк Цукерберг с женой Присциллой Чан пошли другим путём и обзавелись трёхэтажным готическим замком Странкалли на юге Ирландии. Вокруг — глухие леса и бурная река Блэкуотер, а внутри — обстановка как из фильма про вампиров. И, словно по канону, местные жители тоже веками обходили эти края стороной: с землёй у замка связана легенда о «дыре для убийств», куда сбрасывали неосторожных гостей. А какой ещё дурной славой овеяны новые владения Цукерберга?

Сделка, о которой узнали только в четверг

Цукерберг стал владельцем готического замка в графстве Уотерфорд. Фото © Shutterstock / FOTODOM / FLD

Новость о покупке замка Странкалли просочилась в четверг, и представитель Цукерберга всё подтвердил. Особняк стоит в графстве Уотерфорд, примерно в 150 километрах к юго-западу от Дублина, а сама сделка прошла вне открытого рынка — без торгов, объявлений и лишней огласки. Сумму покупки стороны не раскрыли, а представитель бизнесмена ограничился фразой о том, что семья рада заботиться об этом историческом доме.

Закрытые сделки давно стали фирменным почерком мировых миллиардеров: замки, острова и особняки чаще уходят с молотка тихо, без единой строчки в прессе и без лишних свидетелей. Похожую тягу к анонимности демонстрирует и российский шоу-бизнес: например, через трасты и офшорные схемы недвижимость в США годами оформлял на себя продюсер Игорь Крутой. Секретность вокруг таких покупок обычно тянется много лет и рождает вокруг реальных владельцев целые ворохи слухов и домыслов.

«Дыра для убийств»: жуткая легенда старого Странкалли

Нынешний замок стоит вовсе не на изначальном месте легенды, а примерно в трёх милях от него, однако название и мрачную славу унаследовала именно эта земля. Английский писатель Уильям Ховитт ещё в 1847 году записал предание местных крестьян. По легенде, случайных путников заманивали внутрь стен, связывали руки и ноги и через специальное отверстие опускали прямо в бурлящую реку под замком.

Течение быстро уносило крики жертв, и помощи ждать было неоткуда: тела попросту исчезали в воде без следа, будто их и не было. Сам Ховитт относился к рассказу соседей скептически и не считал историю подтверждённым фактом, скорее выдумкой из страха перед чужаками. Но легенда прижилась настолько прочно, что спустя почти два века именно её вспоминают первой при любом упоминании этого ирландского поместья, включая новость о новом хозяине.

Готический особняк, который построили для депутата парламента

Жуткая легенда замка Странкалли, который приобрёл Цукерберг. Фото © dailymail

Здание, которое теперь принадлежит Цукербергу, вовсе не ровесник мрачной легенды о речной расправе. Архитекторы Джеймс и Джордж Ричард Пейн спроектировали трёхэтажный дом в стиле готического возрождения около 1830 года, а заказчиком выступил член парламента Джон Кили. Резной камень, стрельчатые окна и башенки должны были подчёркивать статус хозяина среди ирландской знати, а вовсе не пугать окрестных жителей до дрожи в коленях.

Спустя десятилетия дом не раз становился поводом для сплетен именно из-за соседства с той самой мрачной историей. Старинные усадьбы с подобным грузом прошлого нередко обрастают поверьями о денежных проклятиях и родовых сглазах, которые волнуют людей даже сегодня. Разобраться, откуда берутся подобные приметы про порчу на деньги, попробовала ясновидящая в материале Life.ru. Документальных подтверждений связи легенды с судьбой хозяев замка историки так и не нашли.

Зачем миллиардеру замок в Ирландии?

Замок Странкалли: история места, которое досталось Цукербергу. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Ирландия давно занимает особое место в делах Цукерберга: в Дублине находится международная штаб-квартира Meta*, через которую компания ведёт бизнес за пределами Северной Америки. Помимо офиса в столице, у корпорации есть подразделение виртуальной реальности в Корке и крупный дата-центр неподалёку от Дублина. Эта инфраструктура объясняет интерес бизнесмена к ирландской недвижимости куда лучше, чем просто пейзажи Уотерфорда.

Судя по заявлению представителя семьи, замок не станет постоянным домом: Цукерберг, Чан и дети продолжат жить в Соединённых Штатах на постоянной основе, как и раньше. Ирландская резиденция скорее превратится в рабочую точку для визитов по делам компании в Европе и место для встреч с партнёрами в необычной исторической обстановке.

Так и выходит: реальная архитектура почти всегда обрастает мифами, которые не имеют прямого отношения к фактам. Готические башни и стрельчатые окна сами по себе создают атмосферу тайны, а соседство с легендой о «дыре для убийств» только подливает масла в огонь, хотя связь между преданием и нынешним зданием остаётся под большим вопросом. Жуткие подробности прячутся даже за самыми безобидными сказками — вспомним хотя бы, какую цену актёры заплатили на съёмках «Волшебника страны Оз».

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