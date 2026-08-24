Что на самом деле оскорбляет Берлин? Захарова жёстко ответила на выпад немецкого журналиста о России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично ответила на слова корреспондента немецкого издания Welt Кристофа Ваннера, который назвал «явным оскорблением Германии» российский удар под Борисполем (Киевская область) во время визита главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля. Комментарий дипломат дала газете «Известия».

По её словам, Германию оскорбляют регулярно.

При этом, отметила Захарова, все эти оскорбления Германия почему-то терпит.

Дипломат прибыл в Киев 22 августа с необъявленным заранее визитом. В немецком МИД сообщали, что одной из тем его переговоров стала дальнейшая помощь Украине, в том числе подготовка энергетической инфраструктуры к зиме и укрепление обороноспособности страны.

Минобороны России, в свою очередь, заявило, что в районе севернее Борисполя ракетами «Искандер» были поражены большегрузные автомобили, переоборудованные для транспортировки и запуска дальнобойных украинских беспилотников. По данным российского ведомства, было уничтожено до 40 таких машин.