Что на самом деле оскорбляет Берлин? Захарова жёстко ответила на выпад немецкого журналиста о России
Захарова ответила Welt на слова об «оскорблении» Германии ударом под Киевом
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично ответила на слова корреспондента немецкого издания Welt Кристофа Ваннера, который назвал «явным оскорблением Германии» российский удар под Борисполем (Киевская область) во время визита главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля. Комментарий дипломат дала газете «Известия».
По её словам, Германию оскорбляют регулярно.
«То телефон Меркель прослушивали американские спецслужбы; то «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» взорвали; то немецкое руководство поставляет оружие киевскому режиму, из-за которого детей убивают из года в год; то немецкие официальные лица посещают Киев в момент нанесения ВСУ ударов по мирным жителям», — сказала Захарова.
При этом, отметила Захарова, все эти оскорбления Германия почему-то терпит.
Ранее журналист Welt обратил внимание, что атака произошла во время нахождения Вадефуля в Киеве, и расценил это как «демонстративный сигнал Берлину».
Дипломат прибыл в Киев 22 августа с необъявленным заранее визитом. В немецком МИД сообщали, что одной из тем его переговоров стала дальнейшая помощь Украине, в том числе подготовка энергетической инфраструктуры к зиме и укрепление обороноспособности страны.
Минобороны России, в свою очередь, заявило, что в районе севернее Борисполя ракетами «Искандер» были поражены большегрузные автомобили, переоборудованные для транспортировки и запуска дальнобойных украинских беспилотников. По данным российского ведомства, было уничтожено до 40 таких машин.
Ранее бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что визит Вадефуля в Киев призван отвлечь внимание от расследования НАБУ против экс-замглавы офиса Владимира Зеленского Ирины Мудрой.
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