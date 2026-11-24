85 лет Маслякову: он не придумал КВН, но стал его главным символом Оглавление Как студент транспортного института попал на телевидение Первые годы КВН: почему Масляков запомнился зрителям Что он делал после закрытия КВН и как программа вернулась в 1986 году От ведущего до руководителя: как возникла система АМиК и лиг КВН Каким был Масляков за кадром: стиль работы и другие телепроекты Семья Масляковых и продолжение телевизионного дела Последние годы и память об Александре Маслякове Частые вопросы 24 ноября 2026 года — 85 лет со дня рождения Александра Маслякова. Как выпускник МИИТа попал на ТВ, стал ведущим КВН и изменил телевизионный юмор. 85 лет Александру Маслякову — как инженер стал лицом и лидером КВН на десятилетия. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

24 ноября 2026 года исполнилось бы 85 лет со дня рождения Александра Маслякова. Выпускник Московского института инженеров транспорта пришёл на телевидение в 1964 году, ещё будучи студентом, и постепенно превратился в одну из самых узнаваемых фигур отечественного телеэфира. Его имя на протяжении десятилетий было неразрывно связано с Клубом веселых и находчивых (КВН): он прошёл путь от молодого ведущего студенческой передачи до руководителя масштабного телевизионного проекта, объединившего несколько поколений участников и зрителей.

Как студент транспортного института попал на телевидение

Александр Васильевич Масляков родился в 1941 году в Свердловске в семье военного лётчика. После школы он выбрал техническую специальность и поступил в Московский институт инженеров транспорта (МИИТ).

На первый взгляд, ничего не предвещало телевизионной карьеры. Масляков не учился на актёра или журналиста, не начинал с работы в театре и не был профессиональным юмористом. Его появление на экране стало результатом стечения обстоятельств.

Как Александр Масляков стал ведущим КВН. Фото © ТАСС /Александр Божко

В 1964 году, когда Александр учился на четвертом курсе, капитан команды института Павел Кантор предложил ему попробовать себя в роли одного из ведущих телеверсии игры. Команда МИИТа к тому времени добилась успеха в КВН, и молодёжная редакция Центрального телевидения решила привлечь студентов победившего вуза к съёмкам.

Сам Масляков впоследствии вспоминал, что предложение застало его врасплох. Он согласился, хотя прежде не представлял себя профессиональным телеведущим.

Окончив МИИТ в 1966 году, Александр некоторое время работал инженером в проектном институте «Гипросахар». Параллельно он продолжал осваивать телевизионную профессию. В 1968 году окончил Высшие курсы работников телевидения.

Первые годы КВН: почему Масляков запомнился зрителям

В первые годы работы КВН Масляков был одним из молодых лиц советского телевидения. Его постоянной соведущей стала Светлана Жильцова. Дуэт соответствовал тогдашней традиции развлекательных передач, которые нередко вели мужчина и женщина.

Ведущим предстояло не просто объявлять команды и конкурсы. Нужно было удерживать внимание аудитории, связывать отдельные выступления в единое телевизионное действие, реагировать на происходящее на сцене и при этом не перетягивать внимание на себя.

Масляков не стремился конкурировать с участниками в остроумии или превращать каждый выход в самостоятельный номер. Его задача заключалась в том, чтобы направлять программу, поддерживать темп и создавать ощущение непрерывного действия. Сдержанность ведущего особенно заметно контрастировала с эмоциональными выступлениями студенческих команд.

В каком году появился КВН. Фото © ТАСС / Александр Божко

Александр умел сохранять серьезное выражение лица даже в комических ситуациях. Он был не сторонним диктором, а постоянным собеседником, который сопровождал игру от начала до конца.

Что он делал после закрытия КВН и как программа вернулась в 1986 году

В 1971 году КВН исчез с советских телеэкранов. Сатирические выступления, шутки на общественные и идеологические темы вызвали вопросы у телевизионного руководства.

Но Масляков не ушёл из профессии и продолжил работать в других проектах Центрального телевидения. В последующие годы участвовал в передачах «Алло, мы ищем таланты!», «А ну-ка, девушки!», «А ну-ка, парни!», «Адреса молодых», «Весёлые ребята», вел другие музыкальные и развлекательные программы.

Отдельное место занимает программа «Что? Где? Когда?». В 1976 году Александр стал первым ведущим этой интеллектуальной телеигры, которая впоследствии превратилась в самостоятельный телевизионный феномен.

Возвращение КВН состоялось в 1986 году, в период перестройки. Инициаторами выступили представители движения бывших участников клуба. А Масляков вернулся к роли ведущего.

Подробная история возникновения и возвращения программы – в материале: «Как зарождалась империя юмора Маслякова».

От ведущего до руководителя: как возникла система АМиК и лиг КВН

В марте 1990 года Александр Васильевич с супругой Светланой создали телевизионное творческое объединение «АМиК» — «Александр Масляков и Компания». Организация стала заниматься производством телевизионных игр, развитием движения КВН, работой с командами и проведением мероприятий.

Создание «АМиК» имело принципиальное значение. КВН постепенно переставал быть только телевизионной передачей, выходившей несколько раз в год. Вокруг него формировалась система соревнований. Одним из важных направлений стало развитие региональных и международных лиг. Благодаря этому участники из разных городов и стран получили возможность включаться в движение, не ограничиваясь телевизионными играми. КВН превратился в организационную структуру, а Масляков стал её главным публичным представителем.

Почему КВН на несколько лет сняли с телеэфира. Фото © ТАСС / Климентьев Михаил

При этом он оставался ведущим центральных игр, участвовал в телевизионном процессе и представлял движение на публичных мероприятиях. Для многих участников появление перед лидером было своеобразным этапом профессионального становления: телевизионная сцена КВН открывала дорогу в индустрию развлечений.

В ноябре 2026 года КВН исполнилось 65 лет. История программы и ее влияние на отечественную индустрию развлечений – в материале «КВН — 65 лет: как игра стала кузницей юмористов».

Каким был Масляков за кадром: стиль работы и другие телепроекты

Публичный образ Александра Маслякова складывался из нескольких составляющих. На экране он выглядел сдержанным, собранным и уверенным. Даже в ситуациях, когда выступление команды вызывало бурную реакцию зала, ведущий сохранял привычную интонацию и контролировал ход передачи. Эта манера была частью профессиональной модели, которую он выстраивал годами. В КВН ведущий не должен был становиться главным комиком вечера: центральное место принадлежало командам.

Семья Масляковых и продолжение телевизионного дела

Александр познакомился с будущей женой Светланой Анатольевной Семёновой в 1966 году, за кадром КВН, в 1971 году они поженились, а в 1980-м в семье родился сын Александр. Светлана участвовала в подготовке программ, занималась режиссурой и организационными вопросами.

Александр Масляков с женой Светланой. Фото © ТАСС / Саверкин Александр

Александр Александрович Масляков (Масляков-младший) также связал карьеру с клубом. Он работал в структуре КВН, выступал в роли ведущего и руководителя, а в феврале 2024 года стал единственным владельцем творческого объединения АМиК.

Светлана Маслякова умерла 17 июля 2026 года в возрасте 78 лет. О её роли в развитии современной передачи читайте в материале: «Светлана Маслякова: ее роль в современном КВН».

Александр Масляков-младший продолжил дело родителей. Фото © ТАСС /Вячеслав Прокофьев

Последние годы и память об Александре Маслякове

В последние годы жизни Александр Васильевич постепенно сокращал участие в телевизионной работе. В 2022 году стало известно, что он больше не будет вести игры КВН. Его место на сцене заняли другие представители движения, в том числе сын.

До какого года Масляков вёл КВН. Фото © ТАСС /Владимир Гердо

Александр Васильевич умер 8 сентября 2024 года в возрасте 82 лет. Телеведущего похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Проститься с ним пришли представители телевидения, культуры, бывшие участники КВН и люди, для которых программа на протяжении многих лет была частью жизни. Подробности церемонии и места захоронения – в материале: «Где похоронен Александр Масляков».

Масляков не придумал КВН и не был первым человеком, который вёл эту передачу. Но именно он стал её главным экранным символом на протяжении нескольких десятилетий. Он сумел сохранить узнаваемую манеру общения со зрителем, пережить закрытие программы, вернуться вместе с ней в эфир и участвовать в формировании масштабной системы клубного движения.

Частые вопросы

Когда родился Александр Масляков?

Александр Васильевич Масляков родился 24 ноября 1941 года в Свердловске.

Когда умер Александр Масляков?

Телеведущий умер 8 сентября 2024 года в возрасте 82 лет.

Где учился Александр Масляков?

Он окончил Московский институт инженеров транспорта в 1966 году, а в 1968-м завершил обучение на Высших курсах работников телевидения.

Кто придумал КВН?

КВН появился на советском телевидении 8 ноября 1961 года. Первоначально программу создавали сотрудники молодёжной редакции Центрального телевидения, авторами идеи были Сергей Муратов, Альберт Аксельрод и Михаил Яковлев. Александр Масляков пришел в передачу в 1964 году и впоследствии стал её главным ведущим и руководителем.

Кем была жена Александра Маслякова?

Его супругой была Светлана Маслякова — телевизионный режиссёр, много лет работавшая над КВН. Она умерла 17 июля 2026 года в возрасте 78 лет.

Кто такой Александр Масляков-младший?

Александр Александрович Масляков — сын Александра Васильевича и Светланы Анатольевны Масляковых. Он продолжил работу в КВН, занимался организацией и развитием клуба, а в 2024 году стал единственным владельцем «АМиК».

Где похоронен Александр Масляков?

Телеведущий похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Авторы Альмир Хабибуллин