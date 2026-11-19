21 ноября отмечают Всемирный день телевидения, его провозгласила Генеральная Ассамблея ООН в 1996 году. Советское ТВ принято считать частью архива, но несколько его передач до сих пор выходят в эфир. Их смотрели бабушки и родители, а теперь включают внуки. При этом некоторые из таких программ пережили закрытие, переименование или полную смену формата. Мы вспомнили семь телепередач, которые оказались прочнее страны, где они родились, и самые неожиданные истории из их прошлого.

«Время» и сюита Свиридова

История программы «Время» и её заставки. Фото © Youtube / this_day

Первый выпуск главной информационной программы страны вышел 1 января 1968 года. Одним из её самых узнаваемых символов стала музыка Георгия Свиридова из сюиты «Время, вперёд!», и эту мелодию узнают с первых нот. При первом главном редакторе Юрии Летунове программа получила постоянное время выхода, 21:00. В 1970 году редакция переехала с Шаболовки в «Останкино», и вскоре выпуски стали цветными. Есть у «Времени» и необычная традиция: обычно на каналах их не найти 31 декабря и 1 января, но при необходимости выходят спецвыпуски.

После августа 1991 года программа лишилась даже собственного имени. Выпуски выходили как «ТВ Информ», а с 1992-го как «Новости», и только 16 декабря 1994 года «Время» вернулось в эфир. Привычные 21:00 нарушали редко: например, 9 мая в 2005–2009 и 2011–2015 годах программа начиналась в 22:00 с трансляции праздничного салюта. Сегодня «Время» по-прежнему идёт на Первом канале, и для многих семей его заставка до сих пор звучит как сигнал собраться у телевизора.

«Спокойной ночи, малыши!» и зайчонок Тёпа

«Спокойной ночи, малыши!»: первые ведущие и герои. Фото © ТАСС/ Генде-Роте Валерий

В эфир передача вышла 1 сентября 1964 года. Одними из первых ведущих были Владимир Ухин, Валентина Леонтьева и Нина Кондратова, а компанию им составляли вовсе не Хрюша со Степашкой, а Буратино и зайчонок Тёпа. Хрюша появился в 1971 году, Степашка тоже в 1970-х. С тех пор сменилось многое, но ритуал остался прежним: мультфильм и спать. Сюрпризов у советской анимации немало: оригинальная история про Карлсона была совсем другой, чем в мультфильме СССР.

КВН и телевизор КВН-49

История КВН: от телевизора КВН-49 до возрождения. Фото © ТАСC / Александр Божко

Название КВН появилось раньше её расшифровки. По популярной версии, аббревиатуру взяли у советского телевизора КВН-49, а уже потом придумали, как её прочитать. Первый выпуск вышел 8 ноября 1961 года, вёл его Альберт Аксельрод. В 1964 году ведущим стал студент Александр Масляков в паре со Светланой Жильцовой. Шутки команд быстро оказались слишком острыми для цензуры, и в конце 1971 года передачу закрыли.

Вернулся КВН только через полтора десятка лет, в 1986 году, на волне перестройки. Идею возрождения продвигал бывший капитан команды МИСИ Андрей Меньшиков, а ведущим снова пригласили Маслякова. Жильцова от возвращения в эфир отказалась, и он стал вести передачу один. Основателей клуба позвали сначала в жюри, а потом в почётные гости. Масляков вёл игру до 2022 года, а день первого эфира, 8 ноября, с 2001 года отмечают как Международный день КВН.

«Голубой огонёк» и Юрий Гагарин

«Голубой огонёк»: первый выпуск и Юрий Гагарин. Фото © Youtube / Музыка на советском телевидении

Сначала «Огонёк» не был новогодним. Первый выпуск под названием «Телевизионное кафе» вышел 6 апреля 1962 года, среди почётных гостей тех лет был Юрий Гагарин. Выходила передача по субботам и изображала вечер с артистами за столиками. Название подсказал телевизор: от чёрно-белого экрана шло голубоватое свечение. Позже её стали снимать к праздникам, и главным стал Новый год. Эфир дополняют советские комедии, где Миронов и Папанов сыграли вместе не раз и не два.

«Песня года» и Лев Лещенко

«Песня года» и рекорд Льва Лещенко. Фото © Youtube / Музыка на советском телевидении

Главный музыкальный конкурс страны стартовал в 1971 году. Композиции отбирали весь год, в декабре финалисты выступали на большом концерте, а зрители видели его в начале января. Рекордсменом стал Лев Лещенко: впервые он вышел на сцену «Песни года» в 1971-м с песней «Товарищ» и остаётся участником больше полувека. Самым популярным исполнителям разрешали спеть не одну, а две-три песни. Сегодня фестиваль показывает «Россия 1» 1 и 2 января.

«Что? Где? Когда?» и семья Ивановых

Первое «Что? Где? Когда?»: семейная викторина 1975 года. Фото © ТАСС / Александр Шогин

Первый выпуск интеллектуальной игры вышел 4 сентября 1975 года и был совсем не похож на нынешний. Это была семейная викторина: играли две московские семьи, Ивановы и Кузнецовы, а снимали их прямо в квартирах. Придумал игру Владимир Ворошилов. До этого он уже пострадал за телеигру «Аукцион»: её закрыли со скандалом, а автору запретили появляться в кадре. Знатоки, волчок и минута на размышление появились чуть позже, а призом за верный ответ долго служили дефицитные книги.

«Поле чудес» и Владислав Листьев

«Поле чудес»: от Владислава Листьева до Леонида Якубовича. Фото © ТАСС / Николай Малышев

Последней советской премьерой из этого списка стало «Поле чудес». Первый выпуск вышел на Центральном телевидении в конце октября 1990 года, за год с небольшим до распада СССР. Игру по мотивам американского «Колеса фортуны» вёл Владислав Листьев, а с 1 ноября 1991 года за барабан встал Леонид Якубович. С тех пор «Поле чудес» выходит по пятницам на Первом канале, а о ведущем ходят легенды. Например, о том, как Якубович стал хозяином «Поля чудес» и сказочно разбогател.

За десятилетия эти передачи менялись, а некоторые пережили закрытие и возвращение в эфир. «Время» в какой-то момент потеряло имя, КВН попал под запрет, «Что? Где? Когда?» начиналось как семейная викторина, а «Огонёк» был субботним кафе. Но все они остались в эфире и собирают у экранов несколько поколений сразу. Похоже, в этом и секрет долголетия: под эти заставки выросли бабушки, родители и внуки. А если советская техника вызывает у вас ностальгию, попробуйте узнать 7 фильмов СССР по телевизору, магнитофону или другой технике в кадре.