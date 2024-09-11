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11 сентября, 13:09

Александра Маслякова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

Александра Маслякова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. В последний путь легендарного ведущего КВН пришли проводить его сын Александр, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, Валдис Пельш, а также друзья и близкие. Life.ru снял, как это было.

Похороны Александра Маслякова. Видео © Life.ru

От Шамана до Малышевой: Какие звёзды пришли на прощание с Масляковым
От Шамана до Малышевой: Какие звёзды пришли на прощание с Масляковым

Напомним, Александра Маслякова не стало 8 сентября. Легендарный телеведущий несколько лет боролся с раком лёгких. Ему было 82 года. Прощание с Масляковым прошло в молодёжном центре «Планета КВН», на церемонию пришёл целый ряд известных личностей, в том числе телеведущий Леонид Якубович и актёр, режиссёр Константин Райкин, дрессировщики братья Запашные, бывший хоккеист Владислав Третьяк и Константин Эрнст. Гроб с телом ведущего проводили под бурные аплодисменты.

Обложка ©

Life.ru

Матвей Константинов
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