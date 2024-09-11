Александра Маслякова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. В последний путь легендарного ведущего КВН пришли проводить его сын Александр, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, Валдис Пельш, а также друзья и близкие. Life.ru снял, как это было.