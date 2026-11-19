Бизнес-джет Bombardier Global 7500, на борту которого могут находиться американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, приземлился в Берлине. Самолёт совершил посадку около 11:45 мск 19 ноября, следует из полётных данных, изученных РИА «Новости».

Воздушное судно вылетело из Майами примерно в 3:00 мск и направилось на восток. Именно этот бизнес-джет Уиткофф обычно использует для международных поездок.

Прибытие самолёта совпало с запланированными на четверг переговорами Вашингтона с Киевом и европейскими странами. Как ранее сообщал Life.ru, Уиткофф и Кушнер должны встретиться с Владимиром Зеленским и представителями европейских государств, чтобы согласовать позиции по ключевым условиям долгосрочного мира.

Участники консультаций намерены обсудить гарантии безопасности Украины после завершения конфликта, план восстановления её экономики и подготовку следующего раунда многосторонних переговоров. Американская сторона рассматривает берлинскую встречу как часть продолжающихся дипломатических усилий по урегулированию.