Бизнес-джет Уиткоффа приземлился в Берлине перед переговорами по Украине
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Бизнес-джет Bombardier Global 7500, на борту которого могут находиться американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, приземлился в Берлине. Самолёт совершил посадку около 11:45 мск 19 ноября, следует из полётных данных, изученных РИА «Новости».
Воздушное судно вылетело из Майами примерно в 3:00 мск и направилось на восток. Именно этот бизнес-джет Уиткофф обычно использует для международных поездок.
Прибытие самолёта совпало с запланированными на четверг переговорами Вашингтона с Киевом и европейскими странами. Как ранее сообщал Life.ru, Уиткофф и Кушнер должны встретиться с Владимиром Зеленским и представителями европейских государств, чтобы согласовать позиции по ключевым условиям долгосрочного мира.
Участники консультаций намерены обсудить гарантии безопасности Украины после завершения конфликта, план восстановления её экономики и подготовку следующего раунда многосторонних переговоров. Американская сторона рассматривает берлинскую встречу как часть продолжающихся дипломатических усилий по урегулированию.
Ранее Life.ru подробно рассказывал об итогах переговоров России, США и Украины в Абу-Даби, которые завершились 11 ноября. Стороны обсудили территориальные вопросы, безопасность и обмен военнопленными, однако о заключении мирного соглашения не объявили. На следующий день Уиткофф и Кушнер встретились с Владимиром Путиным в Кремле, после чего провели консультации с Зеленским в Ирландии. Уже 16 ноября американские представители созвонились с помощником российского президента Юрием Ушаковым, чтобы обсудить достигнутый прогресс и дальнейшие шаги мирного процесса.
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