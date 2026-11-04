Сегодня, 4 ноября, отмечаем День народного единства. Отличный повод собраться всей семьёй за большим столом и попробовать что-нибудь новое! В честь праздника Life.ru собрал пять необычных рецептов блюд народов России, которыми можно удивить и взрослых, и детей. Выбирайте, что приготовите первым, зовите домашних помогать на кухню и оставляйте место для добавки.

Чуду с тыквой по-дагестански

Чуду с тыквой: как приготовить тонкие дагестанские лепёшки на сковороде, простой рецепт с луком и маслом. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

У горячего чуду тонкая румяная оболочка, которая становится мягче под сливочным маслом. В Дагестане эти лепёшки готовят с мясом, зеленью, творогом и овощами. Для ноябрьского вечера возьмём тыкву с луком.

Ингредиенты для теста: 350 г пшеничной муки и немного для раскатывания.

200 мл воды.

½ ч. л. соли.

Для начинки и смазывания: 500 г очищенной мякоти тыквы.

1 небольшая луковица.

1 ст. л. растительного масла.

40 г сливочного масла.

Соль и чёрный перец по вкусу.

Как приготовить? Соедините муку, воду и половину чайной ложки соли, замесите гладкое тесто. Накройте и оставьте на 20 минут. Пока оно отдыхает, мелко нарежьте лук и обжарьте на растительном масле до мягкости. Добавьте натёртую тыкву, посолите и поперчите. Готовьте 10–15 минут, пока мякоть не размягчится, а лишняя влага не испарится. Начинку остудите.

Тесто разделите на восемь частей и раскатайте в тонкие круги диаметром около 20 см. На одну половину каждого выложите тыкву, оставляя край свободным. Накройте второй половиной и плотно защипните. Пеките на сухой сковороде с толстым дном на среднем огне примерно по 2–3 минуты с каждой стороны. Как только появятся румяные пятнышки и тесто пропечётся, переложите чуду на тарелку и смажьте сливочным маслом. Сложите стопкой, прикройте на пять минут и зовите всех пробовать.

Кыстыбый с картофелем и жареным луком

Кыстыбый с картофелем: как приготовить татарские лепёшки дома, простой рецепт с пюре и жареным луком? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ilyas Kalimullin

А эти лепёшки сначала пекут отдельно и только потом наполняют. Внутри будет нежное картофельное пюре с жареным луком, а сверху немного сливочного масла. Попробуем домашний вариант с картошкой?

Ингредиенты для теста: 300–320 г пшеничной муки и немного для раскатывания.

150 мл молока.

1 яйцо.

20 г сливочного масла.

½ ч. л. соли.

Для начинки и смазывания: 600 г очищенного картофеля.

1 луковица.

80–100 мл молока.

1 ст. л. растительного масла.

40 г сливочного масла, из них 20 г в пюре и 20 г для смазывания лепёшек.

Соль и чёрный перец по вкусу.

Как приготовить? Смешайте тёплое молоко, яйцо, соль и растопленные 20 г масла. Постепенно всыпьте муку и замесите мягкое тесто, затем накройте и оставьте на 20 минут. Картофель отварите в подсоленной воде до мягкости. Пока он готовится, мелко нарежьте лук и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. С картофеля слейте воду, разомните его толкушкой, добавьте горячее молоко, 20 г сливочного масла и лук. Поперчите и перемешайте. Начинка должна оставаться густой, поэтому молоко вливайте постепенно.

Разделите тесто на восемь частей и раскатайте в тонкие круги по размеру сковороды. Пеките без масла на среднем огне по 1–2 минуты с каждой стороны. Пока лепёшка горячая, положите на одну её половину картофельное пюре и накройте второй. Края защипывать не нужно. Смажьте оставшимся растопленным маслом. Готовые лепёшки держите под крышкой, чтобы они не подсыхали. Наполнять лепёшки лучше сразу после сковороды, иначе остывшее тесто может треснуть на сгибе.

Шаньги со сметанной поливкой

Шаньги со сметаной: как приготовить пышную домашнюю выпечку, простой рецепт лепёшек в духовке к чаю? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sergii Koval

Теперь дадим сковороде отдохнуть и включим духовку. Будем печь шаньги с мягкой серединой и нежной сметанной поливкой. Такую выпечку знают на Русском Севере, Урале и в Сибири. В разных местностях шаньги делают из пресного или дрожжевого теста, с картошкой, творогом и другими начинками. Мы выбрали пышный домашний вариант со сметаной.

Ингредиенты для теста: 350 г пшеничной муки.

180 мл молока.

1 яйцо.

40 г сливочного масла.

5 г сухих быстродействующих дрожжей.

1 ст. л. сахара.

½ ч. л. соли.

Для поливки: 200 г сметаны жирностью 20–25%.

1 желток.

1 ч. л. пшеничной муки.

Щепотка соли.

Как приготовить? Муку смешайте с дрожжами. В другой миске соедините чуть тёплое молоко, яйцо, сахар и соль. Всыпьте муку, замесите тесто, затем вмешайте мягкое сливочное масло. Вымешивайте около десяти минут, накройте и поставьте в тёплое место на 60–90 минут. Ориентируйтесь на объём теста: оно должно увеличиться примерно вдвое. Для поливки перемешайте сметану с желтком, мукой и щепоткой соли. Сметану с яйцом используют и в коми вариантах шанег.

Подошедшее тесто обомните, разделите на восемь частей и сформируйте лепёшки диаметром около 10–11 см. Разложите на противне с пергаментом, прикройте и оставьте ещё на 20 минут. Слегка примните середину каждой лепёшки, распределите сметанную смесь, отступая от края около сантиметра. Выпекайте при 200 °C примерно 20–25 минут. Края должны подрумяниться, а поливка схватиться. Подавайте шаньги тёплыми, с горячим чаем.

Удмуртские перепечи с грибами

Удмуртские перепечи: как приготовить открытые пирожки с грибами, простой рецепт с нежной яичной заливкой? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Thirteen

Эти открытые пирожки удобно подать на большой тарелке, чтобы каждый взял себе горячую корзиночку. Внутри будет грибная начинка под яично-молочной заливкой. На туристическом портале Удмуртии такую заливку называют характерной особенностью перепечей. Тесто сделаем с добавлением ржаной муки, как в рецепте этнокомплекса «Бобровая долина». Для начинки подойдут обычные шампиньоны.

Ингредиенты для теста: 200 г пшеничной муки и немного для раскатывания.

100 г ржаной муки.

50 мл молока.

50 мл воды.

1 яйцо.

30 мл растительного масла.

½ ч. л. соли.

Для начинки и заливки: 400 г шампиньонов.

1 крупная луковица.

2 яйца.

150 мл молока.

1 ст. л. растительного масла.

Соль и чёрный перец по вкусу.

Как приготовить? Соедините яйцо, молоко, воду, масло и соль, всыпьте оба вида муки и замесите тесто. Накройте и оставьте на 20 минут. Тем временем мелко нарежьте лук и грибы. Обжарьте на растительном масле сначала лук, затем добавьте шампиньоны. Готовьте, пока не испарится жидкость, посолите и поперчите. Начинку остудите перед добавлением яичной смеси, иначе яйцо начнёт схватываться ещё до духовки.

Для заливки слегка взбейте два яйца со 150 мл молока и щепоткой соли. Тесто разделите на 12 частей, раскатайте круги диаметром 10–11 см. Приподнимите края и защипните складками, чтобы получились бортики высотой около полутора сантиметров. Переложите корзиночки на противень с пергаментом, наполните грибами и влейте заливку, оставляя немного места до края. Выпекайте при 200 °C примерно 20–25 минут. Выпекайте, пока яичная заливка не схватится, тесто не пропечётся снизу, а края не подрумянятся. Дайте перепечам постоять пять минут и подавайте.

Бурятские буузы с сочной мясной начинкой

Бурятские буузы: как приготовить сочные мясные мешочки на пару, простой рецепт с говядиной и свининой? Фото © Shutterstock / FOTODOM / rudnitskaya_anna

Если хочется поставить на стол сытное горячее, приготовьте буузы. У этих мешочков из теста узнаваемая форма с отверстием наверху, а внутри мясо, лук и бульон. Буузу сначала осторожно надкусывают сбоку и выпивают бульон, а потом съедают остальное. В домашнем варианте используем говядину с жирной свининой, такую смесь берут и в рецептах бууз.

Ингредиенты для теста: 400 г пшеничной муки и немного для раскатывания.

180 мл воды.

1 яйцо.

½ ч. л. соли.

Для начинки и смазывания: 450 г говядины.

250 г жирной свинины без костей.

200 г репчатого лука.

100 мл холодной воды.

1 ч. л. соли без горки.

½ ч. л. чёрного перца.

1 ст. л. растительного масла для решётки пароварки.

Как приготовить? Соедините воду, яйцо и соль, постепенно добавьте муку. Замесите плотное эластичное тесто, вымешивайте 7–10 минут. Накройте и оставьте на полчаса. Мясо пропустите через крупную решётку мясорубки, добавьте мелко нарезанный лук, соль и перец. Влейте холодную воду и хорошо вымешайте, её добавляют в начинку для сочности. До начала лепки держите готовый фарш в холодильнике.

Тесто разделите на 20 кусочков. Раскатайте кружки диаметром около 10 см, оставляя середину немного толще краёв. Выложите на каждый примерно по 50 г начинки. Поднимайте края и собирайте складками по кругу, оставляя сверху отверстие около сантиметра. Смажьте решётку пароварки или мантоварки растительным маслом, расставьте буузы с промежутками. Готовьте над кипящей водой под крышкой примерно 30–35 минут. Мясная начинка должна полностью приготовиться; для крупных бууз может потребоваться немного больше времени. Отсчитывайте время после восстановления интенсивного пара. Перед первым укусом дайте буузам немного остыть, бульон внутри очень горячий.

А какое блюдо из кухни народов России готовят в вашей семье? Поделитесь рецептом в комментариях! Если хочется продолжить вечер за домашним столом, загляните в подборку пяти бабушкиных рецептов из детства. Там найдутся и пирожки с капустой, и суп с домашней лапшой, и творожные колечки к чаю.