Кажется, что день рождения должен приносить исключительно положительные эмоции. Подарки, поздравления, встреча с близкими и возможность хотя бы раз в году почувствовать себя главным героем праздника. Но некоторые люди с приближением заветной даты начинают испытывать совсем другие чувства. Им не хочется отвечать на звонки, принимать гостей и даже вспоминать, сколько лет исполняется. Почему вместо радости возникает желание отменить собственный праздник? Life.ru разобрался вместе с клиническим и семейным психологом, основателем Института семейной психологии Инной Мирной.

Почему день рождения превращается в экзамен?

День рождения как экзамен на успешность: почему несбывшиеся планы затмевают реальные достижения человека? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В детстве день рождения ассоциируется с подарками, тортом и долгожданной возможностью стать на год старше. Но во взрослом возрасте очередная дата в календаре иногда заставляет задуматься не о предстоящем празднике, а о том, чего так и не удалось добиться. Особенно если в голове давно существует подробный план собственной жизни, в котором к определённому возрасту всё должно было сложиться совершенно иначе.

Например, человек рассчитывал к тридцати годам построить успешную карьеру, к тридцати пяти обзавестись семьёй, а к сорока приобрести собственное жильё и перестать беспокоиться о деньгах. Но очередной день рождения наступает, а некоторые пункты из этого списка по-прежнему остаются невыполненными. Вместо праздничного настроения появляется ощущение, будто время стремительно уходит, а самые важные возможности уже упущены.

По словам психолога Инны Мирной, подобные переживания могут возникать из-за разницы между реальной жизнью и идеальным представлением человека о самом себе. Чем строже он относится к установленным срокам и собственным ожиданиям, тем болезненнее воспринимает очередной день рождения.

День рождения становится символической контрольной точкой. Причём человек может обесценивать реальные достижения, концентрируясь исключительно на том, чего ему не хватает. Инна Мирная Клинический и семейный психолог

Получается, что даже вполне успешный человек может ощущать себя неудачником. Он перестаёт замечать собственные достижения, потому что сравнивает их не с тем, что было раньше, а с идеальной картинкой, которую когда-то придумал. И вместо того, чтобы принимать поздравления, мысленно составляет очередной список несбывшихся надежд.

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Иногда настроение в день рождения зависит вовсе не от подарков и праздничной программы. Гораздо важнее оказывается то, кто вспомнил о знаменательной дате, а кто почему-то забыл. Человек с самого утра проверяет телефон, внимательно читает поздравления и замечает, какие близкие написали первыми. Согласитесь, становится неприятно, когда подруга, которой вы всегда устраиваете сюрпризы, ограничивается коротким поздравлением, а любимый человек вспоминает о празднике только к вечеру. Даже десятки тёплых слов от остальных знакомых уже не способны исправить настроение.

Психолог объясняет, что подобная реакция иногда связана с повышенной чувствительностью к отвержению. Отсутствие поздравления начинает восприниматься не как обычная забывчивость, а как доказательство собственной незначительности. Причём особенно болезненными такие ситуации могут быть для людей, у которых сохранились неприятные воспоминания о детских праздниках.

Особенно болезненным праздник может оказаться при наличии непрожитых детских обид. Например, если родители регулярно забывали о дне рождения ребёнка, нарушали обещания или превращали праздник в семейный конфликт, во взрослом возрасте эта дата может вызывать напряжение. Инна Мирная Клинический и семейный психолог

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Существует негласное правило, согласно которому в день рождения человек обязан быть счастливым. Нужно принимать поздравления, улыбаться, благодарить за подарки и радоваться каждому гостю. А если вдруг хочется провести вечер в одиночестве, окружающие непременно начинают выяснять, что случилось.

Представьте, что после сложной рабочей недели вы мечтаете только о спокойном вечере дома. Но родственники уже обсуждают праздничное застолье, друзья предлагают отправиться в ресторан, а коллеги интересуются, когда вы принесёте торт. Отказаться неудобно, ведь люди стараются сделать приятное. В результате вместо отдыха приходится организовывать мероприятие, на которое совершенно нет сил. По словам Инны Мирной, в подобных ситуациях возникает внутренний конфликт. Человек понимает, что не хочет праздновать, но одновременно чувствует вину перед близкими, которые ждут от него радости и благодарности.

Иногда раздражение вызывает не сама дата, а необходимость изображать радость ради других людей. Инна Мирная Клинический и семейный психолог

При этом нежелание устраивать вечеринку совершенно не обязательно свидетельствует о психологических трудностях. Одним действительно нравится собирать десятки гостей и проводить весь вечер в центре внимания, а другим гораздо приятнее заказать любимую еду, включить хороший фильм и никуда не выходить. Проблема возникает тогда, когда собственные желания приходится постоянно подавлять ради чужих представлений об идеальном празднике.

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Если приближение дня рождения каждый год сопровождается тревогой и плохим настроением, психолог советует прежде всего разобраться, что именно вызывает неприятные эмоции. Одних пугает возраст, других огорчают несбывшиеся планы, третьи боятся остаться без внимания близких. А кому-то просто не хочется тратить силы на организацию праздника.

Если основная проблема заключается в ощущении собственной неуспешности, стоит пересмотреть требования, которые вы предъявляете к себе. Не существует универсального возраста, к которому каждый обязан построить карьеру, создать семью или достичь финансовой независимости. Поэтому очередной день рождения не должен превращаться в ежегодную проверку выполнения жизненного плана.

Не менее важно разрешить себе праздновать именно так, как хочется. Совершенно необязательно приглашать гостей, устраивать застолье или немедленно отвечать на десятки поздравлений. Главное, чтобы решение отказаться от торжества было осознанным желанием, а не способом защититься от возможного разочарования.

Если же приближение дня рождения регулярно сопровождается выраженной тревогой, подавленным настроением или ощущением собственной никчёмности, стоит обсудить эти переживания с психологом. Инна Мирная Клинический и семейный психолог

Иногда достаточно пересмотреть собственные ожидания и перестать сравнивать жизнь с придуманным идеалом, чтобы праздник перестал вызывать неприятные ассоциации. Ведь день рождения вовсе не обязан становиться поводом отчитываться перед собой за прожитые годы. И уж точно не стоит превращать его в соревнование, в котором победителем можно оказаться только после достижения всех намеченных целей.

А вы любите отмечать свой день рождения или предпочитаете, чтобы окружающие вообще не вспоминали об этой дате? Расскажите в комментариях! Кстати, совсем недавно психолог Инна Мирная объяснила Life.ru, почему на расстоянии мы скучаем по любимому человеку, а при встрече вдруг начинаем раздражаться. А если хотите узнать, что психологи думают о других непростых жизненных ситуациях, загляните в наш раздел «Комментарии Лайфу», где эксперты помогают разобраться в вопросах, которые волнуют многих.