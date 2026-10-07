«Дорогой друг сербского народа»: Додик обратился к Путину в день его рождения

Лидер правящей в Республике Сербской партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения и назвал его другом Республики Сербской и сербского народа. Поздравление политик опубликовал на своей странице в X.

Додик пожелал российскому лидеру крепкого здоровья, личного счастья, сил и дальнейших успехов на посту президента России.

«Пользуясь случаем, хочу выразить глубокую благодарность за искреннюю дружбу, понимание и неизменную поддержку, которую он оказывает Республике Сербской», — написал политик.

По словам Додика, братские связи и дружба сербского и русского народов должны оставаться прочной опорой перед будущими вызовами.