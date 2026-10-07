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Опубликовано 7 октября, 13:52

«Дорогой друг сербского народа»: Додик обратился к Путину в день его рождения

Додик поздравил Путина с днём рождения и назвал другом сербского народа

Обложка © Life.ru, ТАСС / Кристина Соловьева/POOL

Обложка © Life.ru, ТАСС / Кристина Соловьева/POOL

Лидер правящей в Республике Сербской партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения и назвал его другом Республики Сербской и сербского народа. Поздравление политик опубликовал на своей странице в X.

Додик пожелал российскому лидеру крепкого здоровья, личного счастья, сил и дальнейших успехов на посту президента России.

«Пользуясь случаем, хочу выразить глубокую благодарность за искреннюю дружбу, понимание и неизменную поддержку, которую он оказывает Республике Сербской», — написал политик.

По словам Додика, братские связи и дружба сербского и русского народов должны оставаться прочной опорой перед будущими вызовами.

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Додик и Путин встречались в Кремле совсем недавно — 29 сентября российский президент принял лидера СНСД и премьер-министра Республики Сербской Саво Минича. На переговорах Путин заявил о неизменной поддержке Республики Сербской на международных площадках, а Додик предложил проводить ежегодные совместные заседания правительств России и Республики Сербской. Уже после возвращения из Москвы политик рассказал, что эта встреча с Путиным стала для него 29-й. Несколькими днями позже Додик объявил о победе СНСД на выборах и отдельно поблагодарил российского лидера.

Главные решения зарубежных политиков и международные отношения — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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