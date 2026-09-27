Дроны вперемешку с ракетами: В КНДР испытали новую тактику массированного удара
WSJ: КНДР отрабатывает комбинированные атаки для нагрузки на системы ПВО
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Северная Корея начала отрабатывать массированные удары с одновременным применением беспилотников, ракет и артиллерии. Такая тактика может создавать повышенную нагрузку на системы противовоздушной обороны США и их союзников, пишет The Wall Street Journal.
Поводом для такого вывода стали учения КНДР, состоявшиеся 12 сентября. В них участвовали подразделения пяти артиллерийских и ракетных соединений, которые одновременно задействовали ударные беспилотники, тактические крылатые и баллистические ракеты, а также крупнокалиберные реактивные системы. Северокорейская сторона заявляла, что военные отрабатывали управление разными средствами поражения и нанесение «сосредоточенного огня».
По оценке WSJ, для Пхеньяна это стало новым этапом развития тактики: вместо отдельных пусков различные типы вооружений объединяются в одну атаку. Большое количество одновременно приближающихся целей с разными скоростями и траекториями потенциально усложняет работу ПВО.
Издание связывает интерес КНДР к такой схеме с опытом современных вооружённых конфликтов, где беспилотники применяются одновременно с ракетами и другими средствами поражения. При этом WSJ отмечает, что организация подобных ударов сама по себе требует развитой системы управления, способной синхронизировать вооружения с разными характеристиками.
Северная Корея в последние годы активно расширяет сразу несколько направлений своей военной программы. Ранее Life.ru писал об испытаниях стратегических, тактических и ударных беспилотников КНДР, за которыми наблюдал Ким Чен Ын. В июне северокорейский лидер проконтролировал испытания модернизированной 240-миллиметровой РСЗО и боеголовки тактической баллистической ракеты. В июле Пхеньян проверил пуски стратегических крылатых ракет с нового эсминца. Уже 20 сентября КНДР произвела очередной запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, а спустя два дня сообщила об испытании ещё одного нового вида вооружения, характеристики которого официально не раскрывались.
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