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Опубликовано 27 сентября, 15:02

Дроны вперемешку с ракетами: В КНДР испытали новую тактику массированного удара

WSJ: КНДР отрабатывает комбинированные атаки для нагрузки на системы ПВО

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Северная Корея начала отрабатывать массированные удары с одновременным применением беспилотников, ракет и артиллерии. Такая тактика может создавать повышенную нагрузку на системы противовоздушной обороны США и их союзников, пишет The Wall Street Journal.

Поводом для такого вывода стали учения КНДР, состоявшиеся 12 сентября. В них участвовали подразделения пяти артиллерийских и ракетных соединений, которые одновременно задействовали ударные беспилотники, тактические крылатые и баллистические ракеты, а также крупнокалиберные реактивные системы. Северокорейская сторона заявляла, что военные отрабатывали управление разными средствами поражения и нанесение «сосредоточенного огня».

По оценке WSJ, для Пхеньяна это стало новым этапом развития тактики: вместо отдельных пусков различные типы вооружений объединяются в одну атаку. Большое количество одновременно приближающихся целей с разными скоростями и траекториями потенциально усложняет работу ПВО.

Издание связывает интерес КНДР к такой схеме с опытом современных вооружённых конфликтов, где беспилотники применяются одновременно с ракетами и другими средствами поражения. При этом WSJ отмечает, что организация подобных ударов сама по себе требует развитой системы управления, способной синхронизировать вооружения с разными характеристиками.

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Готовность к ядерному армагеддону. Сравнение армий КНДР и Южной Кореи

Северная Корея в последние годы активно расширяет сразу несколько направлений своей военной программы. Ранее Life.ru писал об испытаниях стратегических, тактических и ударных беспилотников КНДР, за которыми наблюдал Ким Чен Ын. В июне северокорейский лидер проконтролировал испытания модернизированной 240-миллиметровой РСЗО и боеголовки тактической баллистической ракеты. В июле Пхеньян проверил пуски стратегических крылатых ракет с нового эсминца. Уже 20 сентября КНДР произвела очередной запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, а спустя два дня сообщила об испытании ещё одного нового вида вооружения, характеристики которого официально не раскрывались.

Больше новостей о ракетных комплексах, беспилотниках и других современных средствах поражения — в разделе «Оружие» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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