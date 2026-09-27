Дроны вперемешку с ракетами: В КНДР испытали новую тактику массированного удара

Северная Корея начала отрабатывать массированные удары с одновременным применением беспилотников, ракет и артиллерии. Такая тактика может создавать повышенную нагрузку на системы противовоздушной обороны США и их союзников, пишет The Wall Street Journal.

Поводом для такого вывода стали учения КНДР, состоявшиеся 12 сентября. В них участвовали подразделения пяти артиллерийских и ракетных соединений, которые одновременно задействовали ударные беспилотники, тактические крылатые и баллистические ракеты, а также крупнокалиберные реактивные системы. Северокорейская сторона заявляла, что военные отрабатывали управление разными средствами поражения и нанесение «сосредоточенного огня».

По оценке WSJ, для Пхеньяна это стало новым этапом развития тактики: вместо отдельных пусков различные типы вооружений объединяются в одну атаку. Большое количество одновременно приближающихся целей с разными скоростями и траекториями потенциально усложняет работу ПВО.

Издание связывает интерес КНДР к такой схеме с опытом современных вооружённых конфликтов, где беспилотники применяются одновременно с ракетами и другими средствами поражения. При этом WSJ отмечает, что организация подобных ударов сама по себе требует развитой системы управления, способной синхронизировать вооружения с разными характеристиками.