Специалисты прорабатывают два варианта восстановления Крымского моста после повреждения его конструкций. Об этом вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал корреспонденту Кремлёвского пула Александру Юнашеву.

Марат Хуснуллин — о восстановлении Крымского моста. Видео © Юнашев LIVE

«Считают сейчас проектировщики. Все варианты решения этой проблемы есть. Есть два варианта восстановления, но все необходимые работы мы уже производим», — пояснил зампред правительства.

Окончательные сроки ремонта определят после подготовки проектных решений.

Ранее Life.ru сообщал, что Хуснуллин допустил запуск отдельных элементов Крымского моста в течение одного-двух месяцев. Вице-премьер уточнял, что дальнейшие сроки восстановления будут зависеть от состояния повреждённых конструкций.

Напомним, Крымский мост трижды подвергся атакам ВСУ в течение одной недели. Первые удары пришлись на 16 и 17 ноября. По данным Следственного комитета России, беспилотники повредили конструкции переправы, после чего было возбуждено уголовное дело о теракте. Автомобильное движение сначала перевели в реверсивный режим, однако после повторной атаки мост вновь пришлось закрыть.

В ночь на 19 ноября последовал третий удар. Из-за него приостановили железнодорожное сообщение, а специалисты приступили к обследованию повреждённых участков. В результате атаки никто не пострадал. Уже вечером того же дня вице-премьер Андрей Никитин сообщил о завершении ремонта железнодорожных путей, однако для возобновления движения требовалось разрешение органов безопасности.