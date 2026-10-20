Джонсон призвал Белый дом взвесить последствия ослабления санкций против России

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон призвал Белый дом тщательно оценить возможные последствия ослабления санкций против России. По его словам, американские власти должны учитывать риски такого решения на фоне украинского конфликта, сообщает New York Post.

«Я сказал команде Белого дома, что нам нужно обсудить это и, на мой взгляд, тщательно взвесить непредвиденные последствия, к которым это может привести. Насколько я понимаю, президент сейчас оценивает этот вопрос — как, впрочем, и всё остальное», — заявил Джонсон.

Политик уточнил, что уже обсуждал ситуацию с коллегами из профильных комитетов Конгресса по разведке и иностранным делам. При этом лично с Дональдом Трампом он пока не разговаривал. Джонсон также выразил мнение, что Владимиру Путину якобы нельзя доверять, и напомнил о решительной поддержке санкционного закона американскими законодателями.

Поводом для обсуждения стало решение Трампа приостановить применение новых антироссийских санкций и пошлин. Соответствующий указ президент США подписал 16 октября, объяснив его национальными интересами страны. Речь идёт об ограничениях, предусмотренных законом имени Линдси Грэма*, который вступил в силу в сентябре. При этом ранее действовавшие санкции против России отменены не были.

Госсекретарь США Марко Рубио пояснил, что американский лидер намерен потратить до 60 дней на оценку экономических последствий применения новых ограничений. Окончательное решение о дальнейшей судьбе санкционного механизма пока не принято.

Ранее Life.ru сообщал, что 9 октября Трамп объявил о договорённости с Путиным по поставкам российского дизеля. Согласно озвученному американским президентом плану, Москва должна направить на рынок более 300 тысяч тонн топлива, ещё 500 тысяч тонн — в ноябре и миллион тонн позднее. Для реализации соглашения Минфин США выдал специальную лицензию, разрешающую операции с российским дизелем до 7 апреля 2027 года.

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