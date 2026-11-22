Егор Крид пообещал посмотреть фильм «Иди и смотри» после скандала с клипом
Егор Крид пообещал посмотреть советскую военную драму «Иди и смотри», изображение главного героя которой ранее использовал на одежде в своём скандальном клипе. Как сообщает SHOT, певец заявил, что ознакомится с картиной, когда у него появится свободное время.
Егор Крид в беседе с журналистами пообещал посмотреть фильм «Иди и смотри». Видео © SHOT
У артиста спросили, собирается ли тот посмотреть фильм после разгоревшегося скандала. Поначалу Крид проигнорировал вопрос и предпочёл пообщаться с поклонницами, обнимая девушек. Однако спустя несколько секунд всё же ответил журналисту, что посмотрит картину, как только сможет.
Фильм «Иди и смотри» режиссёра Элема Климова вышел в 1985 году. Его действие разворачивается в оккупированной Белоруссии в 1943 году. Картина рассказывает о подростке, который становится свидетелем массовых убийств мирных жителей нацистскими карателями.
Поводом для скандала стал клип на песню «Милый ублюдок». В нём музыкант появился в лонгсливе с переработанным изображением главного героя фильма «Иди и смотри» — подростка Флёры. На принте персонажу добавили татуировки и пирсинг. После выхода видео певца обвинили в неуважении к памяти жертв Великой Отечественной войны. Сам Крид объяснил, что не смотрел фильм и не знал о происхождении изображения на одежде. На фоне критики артист извинился перед теми, кого задел его наряд, и распорядился размыть спорный принт в видеоклипе. Кроме того, Генпрокуратура Белоруссии предложила проверить ролик на наличие признаков реабилитации нацизма.
Обложка © YouTube / Егор Крид