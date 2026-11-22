Егор Крид пообещал посмотреть советскую военную драму «Иди и смотри», изображение главного героя которой ранее использовал на одежде в своём скандальном клипе. Как сообщает SHOT, певец заявил, что ознакомится с картиной, когда у него появится свободное время.

Егор Крид в беседе с журналистами пообещал посмотреть фильм «Иди и смотри». Видео © SHOT

У артиста спросили, собирается ли тот посмотреть фильм после разгоревшегося скандала. Поначалу Крид проигнорировал вопрос и предпочёл пообщаться с поклонницами, обнимая девушек. Однако спустя несколько секунд всё же ответил журналисту, что посмотрит картину, как только сможет.