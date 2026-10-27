Европу захлестнули беспорядки: Тысячи россиян могут оказаться в опасной зоне

До 20 тысяч россиян могут находиться в европейских городах, охваченных массовыми протестами и беспорядками. По оценке SHOT, среди них есть туристы, студенты и работающие за границей граждане РФ.

Карта протестов в Европе. Фото © Telegram / SHOT

Наиболее напряжённая обстановка сохраняется во Франции. В минувшую субботу, 24 октября, на улицы вышли около 410 тысяч человек. Число задержанных достигло 1435. Большинство демонстраций проходило мирно, однако в Париже, Марселе, Лионе и других городах произошли столкновения с полицией.

Причинами массового недовольства стали рост стоимости жизни, социальное неравенство и проблемы в образовании. В ходе беспорядков в Париже правоохранители применяли слезоточивый газ и водомёты. Из-за угрозы погромов власти также закрывали музеи, магазины и станции метро, что создавало дополнительные трудности для туристов.

Следом беспорядки охватили Испанию. В центре Барселоны участники молодёжной акции разгромили торговые точки и устроили десятки поджогов. По данным каталонской полиции, задержаны 128 человек, из них 72 несовершеннолетних. В городе зафиксировали 33 возгорания и повреждения 23 магазинов.

Акции протеста проходят также в Италии, Португалии, Бельгии и Албании. В ряде городов перекрывают улицы и ограничивают движение транспорта. Россиянам, находящимся в этих странах, рекомендуется избегать больших скоплений людей, следить за местными сообщениями о безопасности и заранее проверять маршруты передвижения.

Ранее Life.ru рассказывал, что протестная волна во Франции пока не идёт на спад. Движение «жёлтых жилетов» анонсировало новые общенациональные акции на 31 октября. Организаторы предлагают провести сидячие протесты у Национального собрания в Париже и городских мэрий. Среди их требований — отмена ограничений на проведение демонстраций и расследование случаев полицейского насилия.

Власти других стран тоже готовятся к возможному обострению. В Италии для охраны порядка в Милан перебросили ещё 500 военнослужащих, опасаясь повторения погромов. При этом последние выступления в самом городе прошли преимущественно спокойно, хотя в Риме и Турине произошли отдельные столкновения. В Албании ситуация развивалась иначе: протестующие подожгли вход в Министерство сельского хозяйства в Тиране и потребовали отставки премьер-министра Эди Рамы.