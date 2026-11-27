После гибели пятилетней девочки от истощения в Вологде в Госдуме намерены обратиться в МВД и Генеральную прокуратуру с требованием проверить работу органов системы профилактики. Об этом заявила председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар, курирующая регион в нижней палате парламента.

Она подчеркнула, что трагедия вызывает серьёзные вопросы не только к родителям погибшей девочки, но и к сотрудникам социальных служб и органов опеки. Семья с 11 несовершеннолетними детьми годами состояла на профилактическом учёте, однако ответственные за неё специалисты своевременно не приняли необходимых мер.

«Формальный подход и безразличие чиновников в таких вопросах стоят детских жизней», — подчеркнула Кавшар.

Вместе с коллегами по фракции депутат намерена направить обращение министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву для оценки работы подразделений по делам несовершеннолетних. От Генпрокуратуры парламентарии потребуют провести объективную и максимально жёсткую проверку действий всех должностных лиц, отвечавших за контроль над многодетной семьёй. Кавшар настаивает на суровом наказании виновных в халатности.

Напомним, трагедия произошла 25 ноября. Пятилетняя девочка умерла от истощения, а её семилетний брат с аналогичным диагнозом оказался в реанимации. Всего из семьи изъяли десятерых несовершеннолетних. Следственный комитет возбудил уголовные дела об убийстве малолетней и халатности должностных лиц. Семья находилась на профилактическом учёте с 2020 года из-за антисанитарии в квартире. Сотрудникам соцзащиты приходилось самостоятельно наводить порядок в жилище многодетных родителей. Последний раз специалисты посещали семью 12 ноября — за 13 дней до гибели ребёнка. При этом отец отказывался от продуктовой помощи, ссылаясь на достаточный заработок.

После трагедии в администрации Вологды прошли обыски, а в органах социальной защиты и других профильных структурах назначили служебные проверки. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов потребовал тщательно расследовать обстоятельства гибели девочки. Угрозы жизни и здоровью остальных детей нет. Родителям погибшей девочки грозит длительное лишение свободы. Санкция статьи об убийстве малолетнего предусматривает от восьми до 20 лет заключения либо пожизненный срок.