Певица Катя Лель призналась, что не удивилась бы, если бы следствие обнаружило криминальный след в гибели музыкального критика Сергея Соседова. По её словам, покойный журналист был смелым человеком с острым чувством юмора и открыто выражал эмоции.

Лель вспомнила, что Соседов порой намеренно говорил с артистами резко, чтобы вызвать у них ответную реакцию. Одни предпочитали промолчать, даже если замечание было грубым. Сама певица могла и согласиться, и прямо сказать, что думает.

«А были такие артисты, как я, которые соглашались с мнением, и которые говорили честно свое мнение. И это очень не нравилось жюри», — подчеркнула звезда в интервью NEWS.ru.