Катя Лель заподозрила криминальный след в смерти критика Сергея Соседова
Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев, NEWS.ru / Сергей Булкин
Певица Катя Лель призналась, что не удивилась бы, если бы следствие обнаружило криминальный след в гибели музыкального критика Сергея Соседова. По её словам, покойный журналист был смелым человеком с острым чувством юмора и открыто выражал эмоции.
Лель вспомнила, что Соседов порой намеренно говорил с артистами резко, чтобы вызвать у них ответную реакцию. Одни предпочитали промолчать, даже если замечание было грубым. Сама певица могла и согласиться, и прямо сказать, что думает.
«А были такие артисты, как я, которые соглашались с мнением, и которые говорили честно свое мнение. И это очень не нравилось жюри», — подчеркнула звезда в интервью NEWS.ru.
Напомним, 58-летний Сергей Соседов умер 23 сентября в больнице в Нерюнгри, куда его доставили с травмой головы после падения с лестницы в гостинице. 28 сентября тело критика передали семье в Москве. 30 сентября родные, коллеги и поклонники простились с Соседовым в Большом прощальном зале Троекуровского кладбища. В тот же день его похоронили на Перепечинском кладбище в Подмосковье.
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