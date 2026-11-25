Десятки тысяч роботов-доставщиков могут появиться на улицах российских городов уже к концу 2027 года. В ближайшие годы привычную городскую среду также изменят беспилотные автомобили и автономная коммунальная техника. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту Александр Сидякин.

Сидякин рассказал о роботизации российских городов. Видео © Life.ru

«Количество роботов-доставщиков в городах растёт неуклонно. Уже сейчас больше тысячи таких роботов перемещается по Москве», — отметил парламентарий.

По его словам, в Госдуму уже внесён законопроект о высокоавтоматизированных транспортных средствах, предусматривающий различные уровни автономности, включая полное отсутствие водителя в кабине. Сидякин рассчитывает, что в течение нынешнего созыва парламента на российских дорогах появятся десятки тысяч таких автомобилей. Причём речь идёт уже не об экспериментальных проектах на отдельных территориях.

Однако массовое внедрение новых технологий потребует серьёзной перестройки городской инфраструктуры. Например, распространение электромобилей изменит привычную культуру заправок: вместо нескольких минут автомобилисты будут проводить на зарядных станциях около получаса.

Изменения затронут и коммунальное хозяйство. Уже сейчас компании используют беспилотные системы для доставки продуктов и лекарств в отдалённые уголки страны. В перспективе привычным явлением станут автономные машины, которые будут убирать снег, чистить улицы и мыть фасады зданий. Для такой техники необходимо заранее предусмотреть места хранения, организовать операторское управление и создать вычислительную инфраструктуру.

Отдельное внимание депутат уделил энергетике. По его словам, рост числа цифровых сервисов, включая приложения для заказа такси и системы быстрых платежей, требует расширения облачных вычислительных мощностей. При этом в Московском регионе уже наблюдается дефицит электроэнергии. Дополнительным вызовом Сидякин назвал угрозу атак на инфраструктуру.

Парламентарий подчеркнул, что цифровизацию необходимо учитывать при разработке мастер-планов городов и регионов. В каждом субъекте РФ, по его мнению, должны появиться планы развития сети центров обработки данных, а также маршрутов движения автономного транспорта как на крупных магистралях, так и внутри населённых пунктов.

«Это всё вот эти вызовы нашей современной жизни, они требуют и новых подходов, в том числе к программе инфраструктуры для жизни», — отметил Сидякин.

Депутат добавил, что решение этих задач предусмотрено технологическим разделом Народной программы «Единой России».

Между тем 24 ноября президент России Владимир Путин поручил разработать программу строительства центров обработки данных в Кузбассе и Якутии. Кабмин должен утвердить её до конца года. Параллельно Минтранс предложил уже в 2027 году продлить маршрут беспилотных грузовиков до Тюмени, создав самый длинный в мире логистический коридор для автономных фур. Сейчас по российским магистралям курсируют 120 таких грузовиков, которые в совокупности преодолели более 20 миллионов километров.