Лукашенко назвал роли Федосеевой-Шукшиной эталоном искренности
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил глубокие соболезнования родным и близким народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной. По словам белорусского лидера, созданные актрисой женские образы навсегда останутся примером искренности и душевной силы. Текст обращения приводит БелТА.
«Ушла из жизни талантливая актриса, чье многолетнее служение искусству снискало глубокое уважение коллег и безмерную любовь зрителей. Созданные ею яркие женские образы навсегда останутся эталоном искренности, душевной силы и истинно народной красоты», — говорится в соболезновании.
Лукашенко подчеркнул, что творчество Федосеевой-Шукшиной хорошо знали и высоко ценили в Белоруссии. Он выразил уверенность, что светлая память об артистке сохранится в сердцах людей.
Лидия Федосеева-Шукшина умерла вечером 6 ноября в Москве в возрасте 88 лет. О её кончине на следующий день сообщила дочь Мария Шукшина. По данным SHOT, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
Актриса родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде. За долгую карьеру она снялась более чем в 80 фильмах и сериалах. Особую любовь зрителей ей принесли роли в картинах «Сверстницы», «Печки-лавочки», «Калина красная» и «Двенадцать стульев». О её творческом пути, жизни с Василием Шукшиным и судьбе самых известных экранных героинь Life.ru рассказал в большом материале.
По последним сообщениям, прощание с народной артисткой запланировано на 11 ноября. Семья намерена похоронить её на Новодевичьем кладбище рядом с Василием Шукшиным.
Ранее Life.ru писал, что в конце октября дочь актрисы опровергла сообщения о медикаментозной коме. Ольга Шукшина тогда подчёркивала, что её мать находится в сознании, хотя сильно ослабла. Уже 4 ноября родственники сообщили о тяжёлом, но относительно стабильном состоянии артистки. Для поддержания дыхания ей требовался аппарат ИВЛ.
После смерти Федосеевой-Шукшиной также стало известно, что к её лечению привлекали профессоров НИИ имени Склифосовского. По словам дочери Ольги, специалисты изучили состояние пациентки, поддержали действия лечащих врачей и дали дополнительные рекомендации.
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