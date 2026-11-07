Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил глубокие соболезнования родным и близким народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной. По словам белорусского лидера, созданные актрисой женские образы навсегда останутся примером искренности и душевной силы. Текст обращения приводит БелТА.

«Ушла из жизни талантливая актриса, чье многолетнее служение искусству снискало глубокое уважение коллег и безмерную любовь зрителей. Созданные ею яркие женские образы навсегда останутся эталоном искренности, душевной силы и истинно народной красоты», — говорится в соболезновании.

Лукашенко подчеркнул, что творчество Федосеевой-Шукшиной хорошо знали и высоко ценили в Белоруссии. Он выразил уверенность, что светлая память об артистке сохранится в сердцах людей.

Лидия Федосеева-Шукшина умерла вечером 6 ноября в Москве в возрасте 88 лет. О её кончине на следующий день сообщила дочь Мария Шукшина. По данным SHOT, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Актриса родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде. За долгую карьеру она снялась более чем в 80 фильмах и сериалах. Особую любовь зрителей ей принесли роли в картинах «Сверстницы», «Печки-лавочки», «Калина красная» и «Двенадцать стульев». О её творческом пути, жизни с Василием Шукшиным и судьбе самых известных экранных героинь Life.ru рассказал в большом материале.

По последним сообщениям, прощание с народной артисткой запланировано на 11 ноября. Семья намерена похоронить её на Новодевичьем кладбище рядом с Василием Шукшиным.

После смерти Федосеевой-Шукшиной также стало известно, что к её лечению привлекали профессоров НИИ имени Склифосовского. По словам дочери Ольги, специалисты изучили состояние пациентки, поддержали действия лечащих врачей и дали дополнительные рекомендации.