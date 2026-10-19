Меллен: США потребуется решение Конгресса для новых санкций против России

Попытка Дональда Трампа ввести новые санкции против России после установленного законом срока может закончиться судебным разбирательством. Причём у американской администрации, по оценке доцента Университета Южной Флориды Роба Меллена, будут невысокие шансы отстоять такое решение без дополнительного одобрения конгресса.

В беседе с РИА «Новости» эксперт объяснил, что закон предоставлял президенту определённые полномочия в отношении антироссийских ограничений, но устанавливал временные рамки их применения. Речь идёт о 30-дневном периоде, который, согласно его трактовке, нельзя продлить одним президентским указом.

«Требование о 30 днях означало, что, если президент решил бы действовать после их истечения, это могли бы оспорить в судебном порядке. Президент, вероятно, проиграл бы такой спор, если бы конгресс не санкционировал продление этого срока», — заявил Меллен.

Таким образом, по мнению специалиста, Белый дом не вправе самостоятельно расширять действие закона за пределы установленного периода. Для использования предусмотренных им полномочий позднее американскому лидеру может потребоваться новое решение законодателей.

При этом Меллен обратил внимание на важную особенность документа. Как он считает, закон не обязывал Трампа вводить дополнительные пошлины и санкции, а лишь давал возможность воспользоваться соответствующими инструментами.