«Яндекс» восстановил доступ к 99,55% данных, хранящихся на «Яндекс Диске». Пользователям вновь доступны практически все файлы, а основные функции облачного хранилища работают в полном объёме. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В частности, возобновилась автоматическая загрузка фотографий со смартфонов, появилась возможность скачивать папки и файлы архивом, а также воспроизводить видео. При этом восстановительные работы ещё не завершены, поэтому часть данных пока может оставаться недоступной.

В компании успокоили пользователей, которые до сих пор не могут открыть свои документы, фотографии или другие материалы. Там пояснили, что проблемы с доступом не означают окончательную потерю файлов. В таких случаях рекомендуется обращаться в техническую поддержку сервиса.

Параллельно инженеры продолжают распределять вычислительные мощности между новыми площадками в разных регионах России. Это необходимо для повышения устойчивости сервиса к возможным сбоям. Количество таких локаций планируют увеличивать.

Последствия почувствовали пользователи по всей стране. Life.ru сообщал о массовых сбоях в работе «Яндекс Go» и сервисов доставки. У некоторых пассажиров не получалось заказать такси, а приложение могло самостоятельно завершить ещё не начавшуюся поездку. Неполадки также затронули «Яндекс Пэй», «Яндекс Лавку» и другие интернет-платформы. Кроме того, 10 ноября компания признала безвозвратную потерю 2,84% клиентских данных на платформе Yandex Cloud. Причиной стали критические повреждения оборудования и отсутствие резервных копий. При этом у клиентов, заранее настроивших резервное копирование, информация сохранилась полностью. Речь идёт об отдельной облачной платформе, а не о нынешнем показателе доступности файлов на «Яндекс Диске».