20 ноября отмечают Всемирный день ребёнка, и звёздное детство в этот день легко представить праздником: большая квартира, заграничные игрушки, папа из телевизора. Мы недавно рассказывали, как звёзды СССР растили не только родных детей, и почти все те истории закончились теплом. Но у славы есть изнанка. Для многих наследников громкая фамилия стала не пропуском, а клеймом. Life.ru собрал семь историй детей, которые стеснялись своих знаменитых родителей.

Андрей Леонов: «сын Леонова» вместо имени

Андрей Леонов и Евгений Леонов: сын стеснялся знаменитого отца. Фото © ТАС С/ Сергей Карпухин

Куда бы Андрей Леонов ни пришёл с отцом, их тут же обступала толпа. Мальчик чувствовал себя в ней не человеком, а приложением к Евгению Леонову, просто «сыном Леонова». Позже актёр признавался, что в детстве стеснялся знаменитого отца, а сравнения с ним злили его ещё долго. Школа добавляла поводов: из-за плохих оценок Евгения Павловича вызывали к учителям, а сыну советовали после седьмого класса забрать документы и идти в шофёры.

Водить Андрей и правда учился у отца: тот посадил 13-летнего сына за руль машины со съёмок «Гонщиков». Евгений Леонов сидел рядом и без конца напоминал про столбы за окном, и сын в такие минуты его почти ненавидел. Всё изменилось, когда Андрей поступил в Щукинское училище, сам стал актёром и увидел, насколько талантлив отец. Самым дорогим подарком он называет книгу «Письма сыну», а в сериале «Маргарита Назарова» сыграл самого Евгения Леонова.

Елизавета Боярская и папа в шляпе

Елизавета Боярская о детстве с отцом Михаилом Боярским. Фото © ТАСС / Ольга Зиновская

Дочь Михаила Боярского никогда не подчёркивала своё родство и признавалась, что в детстве ей было неловко из-за известности семьи. Хвастаться папой Елизавета Боярская считала дурным тоном, а с Д’Артаньяном его не связывала: для неё он был просто папой, который так одевается на работу. Дома, по её словам, Михаил Боярский снимает шляпу и становится стеснительным, простым человеком с кнопочным телефоном. Экран и жизнь часто расходятся: многие киношные влюблённые за кадром друг друга терпеть не могли.

Кирилл Нагиев: лагерь под чужой фамилией

Кирилл Нагиев скрывал фамилию отца Дмитрия Нагиева. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Сыну Дмитрия Нагиева в детстве приходилось прятать фамилию. В детские лагеря Кирилл Нагиев ездил под другой: стоило сверстникам узнать правду, вокруг сразу собирались любопытные. Однажды он лежал в больнице, ему было очень плохо, и в палату ворвались студенты с блокнотами. Всех интересовал один вопрос: правда ли здесь лежит сын Нагиева? Сам Кирилл называет такие истории массой неудобств и считает, что фамилия оставила на его жизни заметный след.

Хуже всего вышло с ребятами из другой школы. Они пришли к Кириллу с ножом и отобрали телефон, потому что были уверены: у сына звезды полно денег. Грабители не знали главного. Мальчик жил с мамой, а отец с ними не жил. Сравнения с Дмитрием Нагиевым преследуют актёра и сейчас, многие думают, что ему всё достаётся легко. Кирилл признаётся, что для парня из Купчино добился многого, но рядом с успехами отца его достижения кажутся ему пустяком.

Дочь Анны Седоковой: экспонат за школьной партой

Дочь Анны Седоковой Алина стыдилась звёздной мамы. Фото © ТАСС / Артем Геодакян

Старшая дочь певицы Алина жила в США и не знала, каково быть дочерью звезды. После переезда в Россию она пошла в школу и заметила, что с ней странно общаются. Понадобилось около двух лет, чтобы понять: многие дружат с ней ради выгоды. Алина чувствовала себя экспонатом в музее, злилась на всех, считала себя неудачницей и даже решила, что иметь такую маму, как Анна Седокова, ужасно. Помогла сама мама: она объяснила дочери, что злость ничего не изменит. Теперь Алина рада, что она дочь Седоковой.

Рокко Ричи: побег с гастролей Мадонны

Рокко Ричи, сын Мадонны, сбежал с гастролей к отцу. roccoritchie

Осенью 2015 года сын Мадонны и режиссёра Гая Ричи ездил с матерью в мировое турне «Мятежное сердце» и работал за кулисами. Пятнадцатилетний Рокко не раз признавался, что стыдится выходок матери, а её откровенные снимки вызывали у него злость. В декабре подросток ушёл из тура, улетел к отцу в Лондон и отказался возвращаться в Нью-Йорк даже к Рождеству. Позже в прессе писали, что мать казалась ему слишком строгой и равнодушной к его жизни.

Мадонна пошла в суд, и нью-йоркский судья велел Рокко вернуться к матери. Сын этот приказ проигнорировал, а его адвокат говорила в суде, что для подростка настало очень тяжёлое время. Певица тем временем продолжала турне и со сцены посвящала сыну песни, в Новой Зеландии она расплакалась прямо на концерте. В сентябре 2016 года Мадонна и Гай Ричи урегулировали спор об опеке. Подробности соглашения не раскрывались, но Рокко остался жить с отцом в Лондоне.

Бруклин Бекхэм и поцелуи у школы

Бруклин Бекхэм: от неловкости у школы до разрыва с родителями. Фото © ТАСС / IPA / Sipa USA

У старшего сына Дэвида Бекхэма проблема долго казалась забавной. В 2015 году футболист рассказал в эфире британского телевидения, что пятнадцатилетний Бруклин просит высаживать его из машины за углом: подвозить его к самой школе папе уже нельзя. Однажды отец опустил стекло и прокричал вслед сыну, что любит его. Бруклину это совсем не понравилось. Дэвид Бекхэм говорил, что всё равно целует Бруклина, хотя тот ласку не любит.

Спустя одиннадцать лет история перестала быть смешной. В январе 2026 года 26-летний Бруклин Бекхэм опубликовал заявление в соцсетях и сообщил, что не хочет мириться с семьёй. Он обвинил родителей в многолетнем контроле, давлении и погоне за славой: по его словам, главным для семьи всегда был бренд Бекхэмов. Ссора с родителми началась из-за отношений Бруклина с актрисой Николой Пельтц, задолго до их свадьбы в 2022 году. Дэвид Бекхэм конфикт прямо не комментировал и лишь заметил в интервью, что дети имеют право на ошибки.

Шайло Джоли: фамилия без «Питт»

Шайло Джоли отказалась от фамилии отца Брэда Питта. Фото © ТАСС /Andrea Staccioli/Insidefoto via www.imago-images.de

Свой подарок на совершеннолетие дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта сделала себе сама. 27 мая 2024 года, в день 18-летия, Шайло подала в суд Лос-Анджелеса прошение отказаться из фамилии отца и остаться просто Джоли. Из-за канцелярской ошибки рассмотрение прошения затянулось, но в августе суд его удовлетворил. Её младшая сестра Вивьен этой осенью тоже официально отказалась от фамилии Питт. Отцы и дочери ссорились и полтора века назад: Иван Тургенев отдал единственную дочь на воспитание чужой семье.

Толпа вокруг отца, лагерь под чужой фамилией, ложные друзья, побег с гастролей и суд из-за фамилии: звёздное детство оказывается не праздником, а испытанием. Одни дети стеснение переросли. Андрей Леонов сыграл отца в кино, а Алина больше не злится на звёздную маму. У других неловкость обернулась разрывом. Родителей не выбирают, и слава приходит в дом вместе с ними. А тем, кто вырос на советском кино, стоит вспомнить актрису, которой гордилась страна: проверьте, помните ли вы роли Светланы Светличной.