Девочку, умершую после отдыха в детском лагере в Татарстане, следовало сразу отправить в больницу, а не передавать родителям. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал эпидемиолог, академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, комментируя гибель 12-летней школьницы от предполагаемой молниеносной менингококковой инфекции.

«Надо было бы сразу не родителям отдавать, а везти в больницу. Тем более уже было подозрение на инфекционное заболевание», — сказал он.

По словам Онищенко, в подобных ситуациях необходимо привлекать профильных специалистов, способных оценить состояние ребёнка и своевременно оказать необходимую медицинскую помощь.

Трагедия произошла после осенней смены в лагере имени А. Д. Губина в Бугульме. Как ранее сообщал Life.ru, вечером 1 ноября воспитанница обратилась в медпункт с жалобами на головную боль. При осмотре у неё обнаружили температуру 39,4 градуса. Сотрудники связались с родителями, которые в тот же вечер забрали дочь домой.

На следующий день состояние школьницы резко ухудшилось. Её госпитализировали в Бугульминскую детскую больницу, а затем экстренно перевели в реанимацию Лениногорской ЦРБ. Несмотря на усилия медиков, 2 ноября ребёнок скончался. Предварительный диагноз — молниеносная форма менингококковой инфекции с развитием менингококцемии и синдрома Уотерхауса — Фридериксена.

После гибели девочки Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, допрашивают свидетелей и проводят необходимые экспертизы.