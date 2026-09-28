Нетаньяху попросил помощи у президента ОАЭ из-за слива о бойне на рейве 7 октября

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху попросил президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна публично опровергнуть сообщения о том, что тот предупреждал его о возможной атаке ХАМАС на участников рейва в приграничном с сектором Газа кибуце Реим 7 октября 2023 года. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник, знакомый с содержанием встречи двух политиков.

По данным агентства, вопрос обсуждался во время тайного визита Нетаньяху в ОАЭ. Haaretz утверждала, что примерно за десять дней до нападения эмиратский лидер сообщил израильскому премьеру о подготовке ХАМАС крупной операции. Канцелярия Нетаньяху эти сведения отвергает.

Сам израильский премьер также пригрозил Haaretz судебным разбирательством из-за публикации о наличии сведений по поводу нападения 7 октября. Власти ОАЭ публично не подтвердили и не опровергли содержание предполагаемого разговора перед атакой 2023 года.