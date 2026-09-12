От хайпа до невротизма: Психолог объяснила тягу к оголению после приговора звезде «Дома-2»
Психолог Уманова объяснила тягу к оголению после приговора Брагиной из «Дома-2»
Обложка © Telegram / Анастасия Брагина
Демонстративное оголение перед камерой может быть способом привлечь внимание и подтвердить собственную значимость, полагает клинический психолог Ольга Уманова. По её оценке, в перегруженном информацией пространстве тело становится инструментом продвижения своего образа.
Публичность при этом воспринимается как подтверждение того, что человек существует и важен для окружающих. За демонстративной гиперсексуальностью нередко скрываются нехватка близкого общения и неуверенность в собственной ценности. Среди возможных причин может скрываться пережитое эмоциональное пренебрежение.
«Это бессознательный крик: «Заметьте меня! Я есть! Я ценна, пока на меня смотрят!» Это не про разврат, это про отчаянную, часто невротическую потребность в подтверждении своей значимости из-за глубокой внутренней пустоты», — пояснила собеседница «Газеты.ru».
Ранее Life.ru рассказывал историю Анастасии Брагиной, которая устроила подобную акцию на Волоколамском шоссе. Экс-участница «Дома-2» прошлась полностью обнажённой по улице, зашла в магазин и снимала происходящее для своего Telegram-канала, объясняя это «выходом из рамок». После этого её задержали, а затем суд назначил ей 14 суток административного ареста за мелкое хулиганство. Когда Брагина вышла из спецприёмника, на неё уже завели уголовное дело об изготовлении и распространении порнографии. Суд отправил блогершу под домашний арест. Экс-участнице «Дома-2» в итоге дали три года условно.
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