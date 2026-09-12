От хайпа до невротизма: Психолог объяснила тягу к оголению после приговора звезде «Дома-2»

Демонстративное оголение перед камерой может быть способом привлечь внимание и подтвердить собственную значимость, полагает клинический психолог Ольга Уманова. По её оценке, в перегруженном информацией пространстве тело становится инструментом продвижения своего образа.

Публичность при этом воспринимается как подтверждение того, что человек существует и важен для окружающих. За демонстративной гиперсексуальностью нередко скрываются нехватка близкого общения и неуверенность в собственной ценности. Среди возможных причин может скрываться пережитое эмоциональное пренебрежение.

«Это бессознательный крик: «Заметьте меня! Я есть! Я ценна, пока на меня смотрят!» Это не про разврат, это про отчаянную, часто невротическую потребность в подтверждении своей значимости из-за глубокой внутренней пустоты», — пояснила собеседница «Газеты.ru».