Пикантную сыроежку не трогать: В Петербурге решили защитить грибы от любителей тихой охоты

В Санкт-Петербурге решили усилить защиту редких грибов. Депутаты Законодательного собрания 21 октября приняли в первом чтении поправки в городской Экологический кодекс, касающиеся охраны видов, включённых в Красную книгу. Обсуждение неожиданно перешло от особенностей грибной охоты к воспоминаниям о знаменитой телевизионной мистификации про Ленина-гриба. Об этом сообщает «Фонтанка».

Представитель губернатора Константин Сухенко пояснил парламентариям, что в Петербурге произрастает более тысячи видов грибов, однако особая охрана требуется примерно 70 из них.

В качестве примеров он привёл пикантную сыроежку, белый подосиновик и коралловидный ежовик. Эти виды нуждаются в защите из-за своей редкости.

При этом Сухенко заверил, что большинство любителей тихой охоты изменений практически не заметят. Обычные съедобные грибы, не относящиеся к охраняемым видам, останутся доступными для сбора.

Во время обсуждения депутат Алексей Цивилев обратил внимание на сложности определения видов. По его мнению, чтобы правильно распознать гриб, иногда необходимо сначала срезать его и внимательно осмотреть ножку и шляпку.

Сухенко с таким подходом не согласился. Однако он признал, что жёсткого контроля за грибниками на практике пока не наблюдал.

«С ёлками ловят, но с грибами жёстких мер не было», — заметил представитель губернатора.

Депутат Константин Чебыкин, назвавший себя грибником, удивился выбору времени для обсуждения инициативы. По его словам, нынешний сезон оказался неурожайным, поэтому защита грибов выглядит особенно необычно.

Парламентарий поинтересовался, какие конкретные действия власти предпринимают для увеличения грибных популяций. В ответ Сухенко рассказал, что регулярно высаживает белые грибы на собственном участке.

Не обошлось и без историко-телевизионных ассоциаций. Спикер Заксобрания Александр Бельский признался, что обсуждение напомнило ему знаменитую передачу начала 1990-х годов, в которой утверждалось, будто Владимир Ленин был грибом.

За шутками депутатов, однако, стоит вполне конкретная природоохранная задача. Согласно приведённым данным, в Красную книгу России занесены 42 вида грибов, в петербургскую — около 70, а в Красную книгу Ленинградской области — 126.

Среди охраняемых в Ленобласти видов встречается, например, клавария розовая, внешне напоминающая коралловые ветви. Ещё один редкий представитель грибного царства — рядовка мацутаке, которую в регионе обнаруживают лишь в единичных случаях.

За нарушение правил охраны грибов предусмотрена ответственность. В Петербурге административный штраф может достигать пяти тысяч рублей.

Более серьёзные последствия возможны при незаконном сборе особо ценных видов, подпадающих под статью 260.1 Уголовного кодекса РФ. В таких случаях наказание может составить до четырёх лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей. При этом уголовная ответственность распространяется не на любые грибы из региональной Красной книги, а на особо ценные виды, охраняемые на федеральном или международном уровне.

С 1 сентября 2027 года предусмотрена возможность оформления специальных разрешений через портал «Госуслуги». Такие документы потребуются для исключительных случаев сбора охраняемых грибов, например в научных целях или для искусственного разведения с последующим возвращением вида в природу.

Пока инициатива петербургских парламентариев прошла только первое чтение. Для окончательного принятия поправкам предстоит пройти дальнейшие законодательные процедуры.