«Плохо для них закончится»: Журова предрекла Европе потерю крупных турниров из-за недопуска россиян
Депутат Журова: Европа лишится крупных турниров из-за недопуска россиян
Обложка © ТАСС/Мессман Евгений
Европейские страны рискуют лишиться права проводить крупные международные соревнования из-за отказов допускать российских спортсменов. Такая политика может обернуться потерей доверия со стороны международных спортивных федераций. Об этом в беседе с ТАСС заявила олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.
«Недопуск спортсменов обернётся недоверием со стороны международных федераций. Зачем нужен организатор, который не выполняет обязательства?» — сказала парламентарий.
По мнению Журовой, государства, которые препятствуют участию допущенных к соревнованиям атлетов, в итоге перестанут получать право принимать престижные турниры.
Причиной для заявления стал недопуск российских фигуристов на этап Гран-при в Финляндии. Соревнования Finlandia Trophy пройдут в Хельсинки с 20 по 22 ноября. В турнире должны были участвовать семь россиян, включая Анастасию Мишину, Александра Галлямова, Александру Бойкову, Дмитрия Козловского и Евгения Семененко.
С нынешнего сезона Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским фигуристам выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Однако финские власти с 16 ноября ужесточили правила въезда, распространив ограничения и на профессиональных спортсменов. В результате допущенные к турниру россияне не смогли приехать в страну.
Ситуация может затронуть и будущие соревнования. Международный союз конькобежцев уже запросил разъяснения у финской стороны и изучает последствия ограничений для чемпионата мира по фигурному катанию, который должен состояться в Тампере в марте 2027 года.
Ранее Life.ru рассказывал, что Эстония уже потеряла право принять чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия 2027 года. Соревнования перенесли из Таллина в испанскую Гранаду из-за отказа эстонских властей допускать российских и белорусских спортсменов. В ноябре министр спорта РФ Михаил Дегтярёв предложил лишить Финляндию, Норвегию, Чехию и Канаду права проводить крупные турниры. По его мнению, национальные правительства не должны препятствовать решениям международных федераций. Кроме того, финские спортивные организации пытались согласовать с ISU и Международной федерацией лыжного спорта условия участия россиян. Особенно остро вопрос встал перед стартовым этапом Кубка мира по лыжным гонкам в Руке, запланированным на 27–29 ноября.
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