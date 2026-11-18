Европейские страны рискуют лишиться права проводить крупные международные соревнования из-за отказов допускать российских спортсменов. Такая политика может обернуться потерей доверия со стороны международных спортивных федераций. Об этом в беседе с ТАСС заявила олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

«Недопуск спортсменов обернётся недоверием со стороны международных федераций. Зачем нужен организатор, который не выполняет обязательства?» — сказала парламентарий.

По мнению Журовой, государства, которые препятствуют участию допущенных к соревнованиям атлетов, в итоге перестанут получать право принимать престижные турниры.

Причиной для заявления стал недопуск российских фигуристов на этап Гран-при в Финляндии. Соревнования Finlandia Trophy пройдут в Хельсинки с 20 по 22 ноября. В турнире должны были участвовать семь россиян, включая Анастасию Мишину, Александра Галлямова, Александру Бойкову, Дмитрия Козловского и Евгения Семененко.

С нынешнего сезона Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским фигуристам выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Однако финские власти с 16 ноября ужесточили правила въезда, распространив ограничения и на профессиональных спортсменов. В результате допущенные к турниру россияне не смогли приехать в страну.

Ситуация может затронуть и будущие соревнования. Международный союз конькобежцев уже запросил разъяснения у финской стороны и изучает последствия ограничений для чемпионата мира по фигурному катанию, который должен состояться в Тампере в марте 2027 года.