Представьте, что вы наконец добрались до кровати после тяжёлого дня, устроились поудобнее и приготовились уснуть, но внезапно вспомнили, как в седьмом классе назвали учительницу мамой, нелепо пошутили на первом свидании или отправили сообщение не тому человеку. Прошли годы, участники той истории, скорее всего, давно обо всём забыли, но вам почему-то до сих пор стыдно. Самое удивительное, что подобные воспоминания нередко появляются именно тогда, когда мы пытаемся расслабиться. Почему мозг так поступает и что заставляет нас краснеть из-за давно забытых ошибок?

Почему именно перед сном мозг начинает вспоминать наши провалы

Почему перед сном всплывают неприятные воспоминания: как работает сеть пассивного режима нашего мозга? Фото © Shutterstock / FOTODOM / F01 PHOTO

В течение дня наше внимание постоянно занято внешними задачами. Мы работаем, разговариваем, читаем сообщения, принимаем решения и практически не оставляем себе времени на бесцельные размышления, поэтому многие воспоминания просто не получают возможности выйти на первый план. Однако вечером ситуация меняется, ведь стоит убрать телефон, выключить свет и остаться в тишине, как внимание начинает переключаться с окружающего мира на собственные мысли.

В этом процессе участвует так называемая сеть пассивного режима работы мозга, известная учёным как Default Mode Network, или DMN. Несмотря на название, она вовсе не означает, что мозг отдыхает или бездействует, поскольку связанные с ней области активно участвуют в воспоминаниях о прошлом, размышлениях о себе, представлении будущего и попытках понять, что думают окружающие.

Именно поэтому в спокойной обстановке человеку бывает проще вспомнить события, о которых он не думал много лет. Причём мозг не выбирает исключительно неприятные эпизоды, но эмоционально значимые воспоминания способны особенно сильно захватывать внимание, превращая обычную попытку уснуть в неожиданное путешествие по самым неловким моментам собственной биографии.

Почему позорные моменты запоминаются на долгие годы

Почему мозг запоминает позорные моменты на всю жизнь: как стыд и сильные эмоции влияют на нашу память? Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Казалось бы, если неприятное событие произошло много лет назад и уже никак не влияет на нашу жизнь, мозг мог бы спокойно отправить его в архив. Однако человеческая память устроена сложнее, поскольку для неё значение имеет не только само происшествие, но и эмоции, которые человек испытывал в тот момент.

Стыд и смущение тесно связаны с тем, как мы воспринимаем себя в обществе. Для наших предков, которые на протяжении тысячелетий зависели от принадлежности к группе, неодобрение окружающих могло означать потерю поддержки, ухудшение положения среди соплеменников и даже угрозу безопасности. Поэтому чувствительность к социальным ошибкам могла оказаться полезной способностью, помогавшей замечать собственные промахи и учитывать их в будущем.

Именно этим отчасти объясняется, почему нелепая оговорка перед коллегами иногда оставляет более сильное эмоциональное впечатление, чем совершенно обычный, ничем не примечательный рабочий день. Мозг способен воспринимать социальный провал как важный опыт, к которому полезно вернуться, чтобы в следующий раз избежать похожей ситуации. Правда, иногда этот механизм перестаёт помогать и превращается в бесконечное прокручивание того, что уже невозможно исправить.

Что происходит в голове, когда хочется провалиться сквозь землю

Как мозг реагирует на чувство стыда: какие области отвечают за смущение и переживание неловких ситуаций? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com

Самое неприятное в позорных воспоминаниях заключается в том, что человек способен переживать стыд повторно, хотя событие, вызвавшее эту эмоцию, давно осталось в прошлом. Вы можете находиться совершенно одни, понимать, что никто вас сейчас не осуждает, и всё равно ощущать жар в лице, напряжение в теле и непреодолимое желание закрыться одеялом.

Учёные выяснили, что переживание стыда и смущения связано с работой нескольких областей мозга. Например, передняя островковая кора, или инсула, участвует в осознании эмоций и внутренних ощущений, а определённые участки передней поясной коры связаны с обработкой социально неприятного опыта. Также в подобных переживаниях задействованы области префронтальной коры, помогающие оценивать собственное поведение и представлять реакцию других людей.

В метаанализе нейровизуализационных исследований, опубликованном в 2023 году, исследователи обнаружили, что стыд и смущение сопровождаются характерными сочетаниями активности областей, участвующих в эмоциональной оценке, социальном восприятии и контроле поведения.

При этом мозг не всегда проводит чёткую границу между эмоцией, которую мы переживаем непосредственно во время события, и чувством, возникающим при ярком воспоминании о нём. Конечно, это не означает, что воспоминание полностью идентично реальному происшествию, но оно действительно может запускать эмоциональные и телесные реакции, из-за которых старый позор ощущается удивительно свежим.

Почему нам кажется, что окружающие до сих пор помнят наш позор

Эффект прожектора в психологии: почему нам кажется, что окружающие помнят все наши ошибки и промахи? Фото © Shutterstock / FOTODOM / pathdoc

Есть ещё одна причина, по которой неприятные воспоминания годами не дают нам покоя. Нередко мы преувеличиваем значение собственных ошибок и искренне верим, что окружающие запомнили их так же хорошо, как мы сами. В психологии это явление называют эффектом прожектора. Его суть заключается в том, что человек склонен переоценивать, насколько внимательно другие люди следят за его внешностью, словами и поступками.

В 2000 году психологи Томас Гилович, Виктория Медвек и Кеннет Савицки опубликовали результаты исследования, участникам которого, среди прочего, предлагали надеть футболку с потенциально неловким изображением. Выяснилось, что испытуемые существенно переоценивали количество людей, которые обратят внимание на рисунок и смогут впоследствии его вспомнить.

Примерно то же самое может происходить и с нашими социальными промахами. Пока вы годами мучаетесь из-за неудачной шутки на вечеринке, человек, которому вы её рассказали, вполне возможно, вообще не помнит вашего разговора. Мы воспринимаем собственную жизнь изнутри и неизбежно оказываемся главными героями каждого своего воспоминания, но для окружающих тот же эпизод может быть совершенно незначительной деталью.

Как перестать вспоминать позорные моменты перед сном?

Как избавиться от неприятных воспоминаний перед сном: способы справиться со стыдом и навязчивыми мыслями. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Полностью запретить мозгу возвращаться к неприятным воспоминаниям невозможно, да и сама по себе способность замечать ошибки не является чем-то плохим. Однако есть способы сделать так, чтобы случайная неловкость десятилетней давности не превращалась в причину бессонной ночи.

Прежде всего психологи рекомендуют различать реальную проблему и воспоминание, которое уже ничего не требует от человека. Если вы действительно кого-то обидели и можете исправить ситуацию, полезно подумать о конкретном действии, например извиниться. Но если речь идёт о случайной оговорке из школьных времён, которую невозможно и не нужно исправлять, продолжать мысленно наказывать себя не имеет смысла.

Другой полезный приём заключается в том, чтобы посмотреть на неприятный эпизод глазами постороннего человека. Представьте, что с точно такой же ситуацией столкнулся ваш близкий друг. Стали бы вы считать его ужасным человеком из-за нелепой фразы или, скорее всего, отнеслись бы к произошедшему с пониманием? Такой подход помогает уменьшить чрезмерную самокритику и не судить о себе по одному поступку.

Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Наконец, если поток мыслей регулярно мешает заснуть, можно попробовать выделять вечером 10–15 минут на запись тревожащих событий и возможных решений. Подобную практику рекомендуют специалисты британской Национальной службы здравоохранения, поскольку она помогает перенести активное обдумывание проблем на другое время, а не заниматься им уже в постели. Расслабляющие занятия и спокойное дыхание тоже могут помочь переключить внимание с тревожных воспоминаний на настоящий момент.

Если же неприятные мысли возникают практически каждую ночь, надолго лишают сна и мешают повседневной жизни, стоит обсудить происходящее со специалистом, поскольку постоянная руминация иногда сопровождает тревожные и другие психологические трудности.

В конечном счёте наш мозг вспоминает позорные моменты не для того, чтобы специально над нами издеваться. Способность анализировать собственное поведение помогает учиться на ошибках, понимать социальные правила и выстраивать отношения с другими людьми, хотя иногда этот полезный механизм оказывается слишком настойчивым. Поэтому, когда в следующий раз перед сном вы вдруг вспомните, как десять лет назад нелепо попрощались с кассиром или опозорились перед одноклассниками, попробуйте напомнить себе одну простую вещь. Скорее всего, для окружающих этот эпизод давно закончился, а продолжаете его только вы.