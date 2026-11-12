Немцы получили Олафа Шольца и Фридриха Мерца в качестве наказания. С таким ироничным заявлением выступил бывший кандидат в канцлеры Германии от блока ХДС/ХСС Армин Лашет. Политик также признался, что совершенно не жалеет о своём поражении на выборах 2021 года, поскольку сейчас возглавлять немецкое правительство — незавидная участь.

«Я иногда говорю, что немецкий народ получил Шольца и Мерца в наказание, но вслух я это не произношу», — пошутил Лашет во время выступления 10 октября в Тюбингене. Запись его речи показали 11 ноября в ток-шоу Сандры Майшбергер на телеканале ARD.

В том же выступлении политик вспомнил историю, которая серьёзно ударила по его предвыборной кампании пять лет назад. Тогда камеры запечатлели Лашета смеющимся во время выступления президента ФРГ о жертвах разрушительного наводнения. Теперь бывший кандидат решил обыграть собственный провал.

«Я не уверен, что в наши дни должность федерального канцлера — это то, к чему стоит стремиться. Я вовремя рассмеялся, так что этого не произошло», — заявил он.

Ведущая Сандра Майшбергер поинтересовалась, действительно ли Лашет считает двух последних канцлеров наказанием для немцев. Политик поспешил объяснить, что его высказывания прозвучали в непринуждённой обстановке в художественном музее Тюбингена и были шуткой.

Однако от другой части своих слов он отказываться не стал. Лашет подчеркнул, что искренне не сожалеет о несостоявшемся канцлерстве. По его мнению, нынешняя международная ситуация делает руководство Германией чрезвычайно сложной задачей, с которой пришлось бы столкнуться любому политику.

«Я всерьёз считаю, что на самом деле это такая должность, о которой, особенно в нынешние времена, не стоит сожалеть, если её не занимаешь. Ведь, как мы знаем, у Фридриха Мерца сейчас много трудностей, но если бы завтра на этом посту оказался кто-то другой, он столкнулся бы с такими же сложностями», — пояснил Лашет.

Разговор зашёл и о внутрипартийных разногласиях в консервативном блоке. Ведущая напомнила, что Мерц поддержал предложенную лидером ХСС Маркусом Зёдером кандидатуру Ильзе Айгнер на пост федерального президента. Лашет, который в 2021 году обошёл Зёдера в борьбе за выдвижение в канцлеры, отказался считать происходящее политическим реваншем. По его словам, поиск другого кандидата мог бы обернуться затяжным конфликтом внутри ХДС/ХСС.

Ранее Life.ru рассказывал о результатах парламентских выборов 2021 года, на которых социал-демократы во главе с Олафом Шольцем получили 25,7% голосов, а консервативный блок Лашета — 24,1%. Для ХДС/ХСС это стало худшим результатом на тот момент. После поражения Лашет уступил руководство партией, а в январе 2022 года новым председателем ХДС избрали Фридриха Мерца. Впоследствии именно он возглавил правительство Германии.

Между тем нынешний канцлер действительно переживает непростой политический период. Как сообщал Life.ru со ссылкой на опрос INSA для Bild, к началу ноября доля немцев, недовольных работой Мерца, достигла 82%, тогда как положительно его деятельность оценили лишь 13% респондентов. Аналогичный уровень недовольства был зафиксирован в отношении федерального правительства.

Среди проблем, с которыми столкнулся Берлин, — положение немецкой промышленности. Ещё в сентябре Мерц признал масштабное сокращение рабочих мест в индустриальном секторе. Канцлер тогда заявил, что Германия должна сохранить статус промышленной державы, несмотря на структурные трудности и проблемы крупных автомобильных концернов.